Gói ngân sách chưa kịp thông qua, Chính phủ Mỹ đóng cửa

(Ảnh: Reuters)

Sau nhiều giờ trì hoãn, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu với tỷ lệ 71 phiếu thuận và 29 phiếu chống. Tuy nhiên, Hạ viện đang nghỉ và dự kiến ​​sẽ chỉ bắt đầu xem xét dự luật này vào thứ Hai (2/2), theo một trợ lý lãnh đạo đảng Cộng hòa giấu tên.

Do đó, Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần từ 0h01 sáng 31/1 (giờ miền Đông).

Đợt đóng cửa chính phủ lần này có thể sẽ diễn ra trong thời gian ngắn. Các nghị sĩ từ cả hai đảng đã nỗ lực để đảm bảo rằng cuộc tranh luận về việc thực thi luật nhập cư sẽ không làm gián đoạn các hoạt động khác của chính phủ. Điều này trái ngược hoàn toàn với mùa thu năm ngoái, khi đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ giữ vững lập trường của mình trong một cuộc tranh cãi về chăm sóc sức khỏe, dẫn đến đợt đóng cửa chính phủ kéo dài kỷ lục 43 ngày và gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ ước tính 11 tỷ USD.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội, từ năm 1977 đến nay, Chính phủ Mỹ đã phải trải qua 10 lần bị cắt ngân sách kéo dài từ 3 ngày trở xuống, hầu hết đều không gây ảnh hưởng đáng kể đến thực tế.

Thỏa thuận được Thượng viện thông qua ngày 30/1 sẽ tách riêng ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa khỏi gói ngân sách chung, cho phép các nghị sĩ phê duyệt gói ngân sách chung để duy trì hoạt động của các cơ quan như Lầu Năm Góc và Bộ Lao động, trong khi họ tiếp tục xem xét các hạn chế mới đối với hoạt động trấn áp nhập cư.

Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ, tức giận trước vụ các đặc vụ di trú bắn tử vong công dân Mỹ thứ hai ở Minneapolis cuối tuần trước, đã dọa sẽ trì hoãn gói ngân sách nhằm buộc Tổng thống Donald Trump phải kiềm chế Bộ An ninh Nội địa - cơ quan giám sát việc thực thi luật nhập cư liên bang.

Đảng Dân chủ muốn chấm dứt các cuộc tuần tra lưu động, yêu cầu các đặc vụ đeo camera ghi hình và cấm đeo khẩu trang. Họ cũng muốn yêu cầu các đặc vụ di trú phải xin lệnh khám xét từ thẩm phán, thay vì từ cấp trên. Đáp lại, Đảng Cộng hòa tuyên bố sẵn sàng xem xét một số đề xuất.

Nguồn kinh phí của Bộ An ninh Nội địa sẽ được gia hạn hai tuần, tạo điều kiện cho các nhà đàm phán đạt được thỏa thuận về hoạt động kiểm soát nhập cư.