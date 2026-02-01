Chuyên gia nói về diễn biến thời tiết trong tháng 2, Tết Nguyên đán có thể sẽ ấm

Tết Nguyên đán 2026 có nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời kỳ 3 tháng tới, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, không khí lạnh vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại tập trung trong tháng 2 năm 2026. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt các khu vực vùng núi phía bắc và có thể kèm theo hiện tượng băng giá.

Cùng với hoạt động của gió mùa đông bắc, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn tại các tỉnh/thành phố tại miền Bắc tập trung trong khoảng nửa cuối tháng 2 và tháng 3. Thời gian xuất hiện tương đương so với trung bình nhiều năm.

Miền Bắc có thể đón Tết Nguyên đán trong nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm.

Dự báo về không khí lạnh, trong tháng 2 có khoảng 2 - 3 đợt. Ngay đầu tháng 2 sẽ có một đợt không khí lạnh, còn Tết Nguyên đán rơi vào giữa tháng 2 dương lịch. Trong những ngày còn lại của tháng 2 có khoảng hai đợt nữa. Sau đợt gió mùa đông bắc ngày 31/1 – 1/2, các đợt không khí lạnh sau có cường độ không mạnh, ít khả năng gây rét đậm rét hại diện rộng ở miền Bắc.

TS. Trương Bá Kiên, Viện Khoa học khí tượng thủy văn, môi trường và biển cho biết, trong giai đoạn Tết Nguyên đán sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường nhưng cường độ không quá mạnh so với những năm năm gần đây.

Theo các chuyên gia khí tượng, sơ bộ thời tiết Tết ở Bắc Bộ năm nay khả năng tương đối ấm, Trung Bộ cũng ấm ít khả năng mưa. Thường ở giai đoạn Tết, nền nhiệt ở Nam Bộ ở mức cao và xu hướng có thể xảy ra nắng nóng. Tuy nhiên năm nay, nền nhiệt ở Nam Bộ có xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Vì thế khả năng xảy ra nắng nóng trong dịp Tết ở Nam Bộ không cao.

Thông tin dự báo thời tiết tháng 2, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, miền Bắc vẫn còn chịu tác động từ 2 - 3 đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh tới có cường độ không mạnh, ít có khả năng gây ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, kéo dài như vừa qua.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, đến thời điểm hiện nay, có thể nhận định, mùa đông ở miền Bắc năm nay có số ngày rét đậm, rét hại ít hơn so với những mùa đông năm trước.

So sánh với mùa đông năm 2024 - 2025, miền Bắc nước ta có 13 đợt rét nhưng đến thời điểm hiện nay của mùa đông năm 2025 - 2026 chỉ khoảng 11 đợt rét.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nền nhiệt độ ở miền Bắc bộ và Trung bộ sẽ cao hơn so với trung bình 0,5 - 1 độ C. Theo đó, thời tiết miền Bắc có khả năng trời ấm; miền Trung ấm, ít có khả năng mưa.

Tại Nam bộ, dịp tết Nguyên đán những năm trước, khu vực này thường có nền nhiệt độ cao, thậm chí xảy ra nắng nóng. Nhưng trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2025, nền nhiệt độ ở Nam bộ thấp hơn so với trung bình nhiều năm, khả năng xảy ra nắng nóng là không cao.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng cho biết, thời tiết nồm ẩm vừa qua đã xuất hiện ở các tỉnh miền Bắc. Nhưng dự báo từ giữa tháng 2 trở đi và trong tháng 3 - tháng 4 là cao điểm của thời tiết nồm ẩm.

Miền Bắc có thể xuất hiện nắng nóng từ tháng 3

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã dự báo xu thế thời tiết thời hạn mùa (từ tháng 2 - tháng 7/2026).

Về xu thế nhiệt độ, từ tháng 2 đến tháng 7, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế trong tháng 2 đến tháng 3 và khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong tháng 4 có nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ tháng 5, không khí lạnh hoạt động suy giảm về tần suất và cường độ. Tuy nhiên, gió mùa đông bắc có thể kết hợp với các hình thế thời tiết khác gây mưa cho khu vực phía bắc nước ta (tập trung trong tháng 5 và tháng 6).

Về hiện tượng nắng nóng, khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng cuối tháng 2 - đầu tháng 3 ở miền Đông Nam Bộ; sau đó có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang khu vực miền Tây Nam Bộ.

Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ từ tháng 3. Khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng tháng 4, sau đó mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ cuối tháng 4.

"Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm: Dông, lốc, sét, mưa đá có xu hướng gia tăng trong các tháng chuyển mùa (khoảng tháng 3 đến tháng 5) trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt nguy cơ cao xảy ra tại khu vực Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ"- ông Hòa cho biết về xu thế mưa.

Cơ quan khí tượng đặc biệt nhấn mạnh, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất…

Do đó, đề nghị thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đó đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.