Ông Donald Trump nói "xuống thang một chút" ở Minneapolis

Theo hãng tin AP, một quan chức Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) cho biết trong một văn bản gửi Quốc hội Mỹ hôm 27-1 rằng có 2 sĩ quan liên bang nổ súng trong cuộc đụng độ khiến người biểu tình Alex Pretti thiệt mạng tại phòng chăm sóc đặc biệt ở TP Minneapolis, bang Minnesota.

Người dân đặt hoa tưởng niệm ông Alex Pretti, điều dưỡng 37 tuổi thiệt mạng ở TP Minneapolis, bang Minnesota - Mỹ - Ảnh: AP

Trong văn bản mà AP có được, quan chức của CBP - một cơ quan trực thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), trình bày thêm rằng các sĩ quan đã cố gắng bắt giữ ông Pretti nhưng người này chống cự, dẫn đến một cuộc giằng co.

Trong lúc giằng co, một sĩ quan tuần tra biên giới đã hét lên nhiều lần: “Hắn ta có súng!”. Sau đó, một sĩ quan tuần tra biên giới và một sĩ quan CBP đã cùng nổ súng. Vũ khí họ dùng đều là súng lục Glock.

Theo báo cáo, các điều tra viên từ Văn phòng Trách nhiệm nghề nghiệp của CBP đã tiến hành phân tích dựa trên việc xem xét các đoạn phim từ camera gắn trên người và các tài liệu của cơ quan.

Luật pháp yêu cầu cơ quan này phải thông báo cho các ủy ban quốc hội có liên quan về các trường hợp tử vong trong khi bị CBP giam giữ trong vòng 72 giờ.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho người phụ trách an ninh biên giới Tom Homan tiếp quản chiến dịch trấn áp nhập cư của chính quyền ông ở bang Minnesota, sau cái chết của ông Pretti.

Vào cùng ngày, ông Donald Trump cũng cho biết ông sẽ "xuống thang một chút" ở TP Minneapolis sau các vụ nỏ súng khiến hai thường dân thiệt mạng. Mặc dù vậy, Tổng thống Mỹ khẳng định động thái giảm leo thang không đồng nghĩa với sự rút lui.

Khi xuất hiện tại một nhà hàng ở khu vực Des Moines, TP Urbandale, bang Iowa, ông Donald Trump lại một lần nữa lên tiếng về vụ xả súng ở Minnesota: “Chúng tôi coi đó là một sự cố rất đáng tiếc, được chứ?”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bình luận: “Tôi không thích việc anh ta có súng. Tôi không thích việc anh ta có hai băng đạn đầy. Đó là rất nhiều điều tồi tệ”.