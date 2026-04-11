Chiến sự Iran tối 11/4: Đàm phán Mỹ- Iran căng thẳng; Iran tuyên bố thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Phó Tổng thống Mỹ Vance đến Pakistan đàm phán. Ảnh: RT.

Đàm phán Mỹ - Iran

Theo một số nguồn tin, Mỹ và Iran đã bắt đầu đàm phán tại Istanbul. Hãng thông tấn Tasnim cho biết Iran tin rằng thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon vẫn chưa được thực hiện đầy đủ và đang thúc đẩy Mỹ buộc Israel phải thực hiện cam kết này.

Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy người đứng đầu phái đoàn Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, đeo một chiếc ghim có hình ảnh của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei và cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Các cuộc đàm phán giữa các quan chức cấp cao của Iran và các đối tác Pakistan đã kéo dài hơn hai giờ, và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baqaei, cho biết “những cân nhắc, quan điểm và yêu cầu của Tehran, dựa trên gói đề xuất 10 điểm, đã được truyền đạt rõ ràng cho phía Pakistan”.

Iran sẽ thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Ông Behnam Saeedi, Thư ký Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, cho biết Iran sẽ yêu cầu mọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz phải trả phí, và khoản phí này phải được thanh toán bằng đồng rial.

Ông cũng lưu ý rằng trong các tài liệu do các công ty vận tải biển đệ trình, “chỉ có một tên duy nhất được chấp nhận: Vịnh Ba Tư”.

Vị quan chức này đang đề cập đến đề xuất của ông Trump hồi năm ngoái về việc đổi tên Vịnh Ba Tư thành "Vịnh Ả Rập" hoặc "Vịnh Arabia".

Ông Behnam Saeedi, Thư ký Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, đã nhắc lại rằng các tàu thù địch vẫn không được phép đi qua eo biển Hormuz, đồng thời chỉ đích danh Israel trong vấn đề này.

Ông nói rằng nếu phát hiện tàu Israel, "chúng tôi thậm chí sẽ không cần xin phép; nó sẽ bị tịch thu ngay lập tức. Nếu nó không tuân thủ các mệnh lệnh cần thiết của Iran, nó sẽ bị nhắm mục tiêu và đốt cháy”.

Đề xuất của Mỹ

Trước cuộc đàm phán, một số hãng truyền thông Mỹ đã đưa tin về kế hoạch ban đầu gồm 15 điểm, trong đó có các yêu cầu sau:

- Giải tán chương trình hạt nhân của Iran

- Bàn giao uranium được làm giàu cao cho IAEA

- Áp đặt những giới hạn nghiêm ngặt đối với khả năng phòng thủ của Iran, bao gồm cả chương trình tên lửa đạn đạo

- Ngừng hỗ trợ cho các nhóm khu vực thân Tehran

- Giữ cho eo biển Hormuz luôn thông thoáng.

Theo các nguồn tin, Iran đã bác bỏ lộ trình này, tuyên bố sẽ không cho phép Mỹ áp đặt các điều khoản.

Đề xuất của Iran

Vài ngày trước cuộc đàm phán ở Islamabad, truyền thông Iran đã chia sẻ một đề xuất gồm mười điểm mà ông Trump mô tả là “cơ sở khả thi” cho các cuộc đàm phán. Đề xuất này bao gồm, trong số những điều khác:

- Không gây hấn

- Sự kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz

- Chấp nhận làm giàu urani

- Dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt

- Bồi thường thiệt hại chiến tranh

- Mỹ và Israel chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch, bao gồm cả ở Lebanon.

Trước đó, Mỹ đã bác bỏ gần như toàn bộ các điều khoản này.

Iran tuyên bố đàm phán với "quyền kiểm soát tuyệt đối"

Người phát ngôn chính phủ Fatemeh Mohajerani cảnh báo rằng Iran đang theo đuổi các cuộc đàm phán “với quyền kiểm soát tuyệt đối”, nhấn mạnh rằng nước này “sẽ không từ bỏ các quyền của mình cũng như không nhượng bộ”.

Iran cho rằng có thể đạt được thỏa thuận với Mỹ

Mohammad Reza Aref, phó tổng thống thứ nhất của Iran, cho rằng hoàn toàn có thể đạt được một thỏa thuận cùng có lợi với Mỹ nếu nước này đàm phán với các đại diện của chủ trương "Nước Mỹ trên hết".

“Tuy nhiên, nếu chúng ta đối mặt với đại diện của chủ trương ‘Israel trên hết’, sẽ không có thỏa thuận nào; chúng ta chắc chắn sẽ tiếp tục phòng thủ mạnh mẽ hơn trước, và thế giới sẽ phải gánh chịu những tổn thất lớn hơn”, ông cảnh báo.