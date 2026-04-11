Tình báo Mỹ cáo buộc Trung Quốc đang ráo riết "tiếp sức" cho Iran

Các đánh giá tình báo cho thấy Iran có thể đang tận dụng lệnh ngừng bắn như một cơ hội để bổ sung một số hệ thống vũ khí với sự hỗ trợ từ các đối tác nước ngoài chủ chốt.

Hai nguồn tin nói với CNN rằng có dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang tìm cách vận chuyển các lô hàng này thông qua các nước thứ ba nhằm che giấu nguồn gốc.

Các hệ thống mà Trung Quốc chuẩn bị chuyển giao là tên lửa phòng không vác vai (MANPADS), theo các nguồn tin. Đây là loại vũ khí từng tạo ra mối đe dọa bất đối xứng đối với các máy bay quân sự Mỹ bay thấp trong suốt 5 tuần chiến sự và có thể tiếp tục như vậy nếu lệnh ngừng bắn sụp đổ.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã bác bỏ các thông tin trên: “Trung Quốc chưa bao giờ cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột; thông tin này là không đúng sự thật”.

“Là một cường quốc có trách nhiệm, Trung Quốc luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế. Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ không đưa ra các cáo buộc vô căn cứ, không gán ghép ác ý và không giật gân hóa vấn đề; chúng tôi hy vọng các bên liên quan sẽ làm nhiều hơn để hạ nhiệt căng thẳng”.

Đầu tuần này, một người phát ngôn của đại sứ quán cũng nói với CNN rằng kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran bắt đầu, Bắc Kinh “đã nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn và chấm dứt xung đột”.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, ông Trump cho biết chiếc tiêm kích F-15 bị bắn hạ trên bầu trời Iran tuần trước đã trúng một “tên lửa vác vai, tên lửa tầm nhiệt”. Iran nói rằng họ đã sử dụng một hệ thống phòng không “mới” để bắn trúng chiếc máy bay, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Hiện chưa rõ hệ thống đó có phải do Trung Quốc sản xuất hay không.

Việc chuyển giao MANPADS cho Iran sẽ đánh dấu sự leo thang trong mức độ hỗ trợ của Trung Quốc dành cho nước này kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chung vào tháng Hai.

Theo các nguồn tin, các công ty Trung Quốc vẫn tiếp tục bán cho Iran các công nghệ lưỡng dụng bị trừng phạt, giúp Tehran duy trì sản xuất vũ khí và nâng cấp hệ thống dẫn đường. Tuy nhiên, việc chính phủ Trung Quốc trực tiếp chuyển giao các hệ thống vũ khí sẽ là một cấp độ hỗ trợ mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ thăm Trung Quốc và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng tới, và Nhà Trắng cho biết hôm thứ Tư rằng các cuộc trao đổi cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc đã diễn ra trong khi các cuộc đàm phán ngừng bắn với Iran được tiến hành đầu tuần này.

Iran từ lâu đã có quan hệ quân sự và kinh tế chặt chẽ với cả Trung Quốc và Nga. Tehran đã hỗ trợ đáng kể cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine thông qua việc cung cấp máy bay không người lái Shahed, đồng thời cũng bán phần lớn lượng dầu bị trừng phạt của mình cho Trung Quốc.