Nắng nóng oi bức, du khách đổ về biển Vũng Tàu chen chân 'giải nhiệt' cuối tuần

Những ngày qua, khu vực Đông Nam Bộ và TPHCM ghi nhận nắng nóng, nền nhiệt có thời điểm lên tới 36 độ C, thời tiết oi bức kéo dài. Trước tình hình này, nhiều người dân và du khách đã lựa chọn biển Vũng Tàu làm điểm đến để giải nhiệt trong ngày cuối tuần.

Bãi Sau Vũng Tàu đông đúc người tắm biển

Ghi nhận của PV VietNamNet ngày 11/4, ngay từ đầu giờ chiều, khu vực Bãi Sau đã bắt đầu đông đúc người xuống tắm biển. Càng về chiều, khi nắng dịu dần, lượng du khách đổ về càng tăng mạnh, trải dài dọc 2km Bãi Sau.

Từ khoảng 15h, các tuyến đường dẫn ra biển như Thùy Vân, Hạ Long, Quang Trung ghi nhận lượng phương tiện tăng đột biến so với các thời điểm khác trong ngày. Nhiều xe ô tô, xe máy nối đuôi nhau di chuyển.

Phương tiện di chuyển tấp nập trên đường Thùy Vân

Theo du khách, đây là thời điểm thời tiết mát hơn, phù hợp cho các hoạt động tắm biển. Đồng thời, thủy triều xuống, lộ ra bãi cát rộng, tạo thêm không gian cho người dân và du khách vui chơi.

Không chỉ giao thông, các bãi giữ xe dọc khu vực ven biển cũng đông đúc, nhộn nhịp. Nhiều điểm trông giữ xe chật kín, có thời điểm không còn chỗ trống, buộc du khách phải di chuyển xa hơn để tìm nơi gửi phương tiện.

Du khách đổ xô tắm biển giải nhiệt từ sớm

Anh Phạm Trọng Hiếu (du khách đến từ Đồng Nai) chia sẻ, thời tiết những ngày gần đây nắng nóng kéo dài, ở nhà khá ngột ngạt nên gia đình anh tranh thủ dịp cuối tuần xuống Vũng Tàu tắm biển giải nhiệt.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hân (38 tuổi, trú phường Sài Gòn, TPHCM) cho biết, gia đình chị thường chọn Vũng Tàu cho các chuyến đi ngắn ngày.

“Cuối tuần nắng nóng, chỉ cần chạy xe hơn 2 tiếng là ra tới biển. Buổi chiều nước rút, bãi rộng, trẻ nhỏ có không gian vui chơi nên khá yên tâm”, chị Hân chia sẻ.

Buổi chiều, Bãi Sau nước trong xanh, có sóng nhẹ nên nhiều gia đình tranh thủ cho con xuống tắm

Không chỉ du khách, nhiều người dân địa phương cũng tập trung tại khu vực Bãi Trước để tắm biển vào cuối ngày. Càng về tối, các bãi tắm càng trở nên nhộn nhịp.

Các em bé nghịch nước, vui chơi trên bờ cùng bố

Để đảm bảo an toàn, lực lượng cứu hộ cứu nạn túc trực liên tục tại các bãi biển, thường xuyên phát còi cảnh báo những trường hợp bơi ra xa hoặc vào khu vực nguy hiểm, vượt quá phạm vi cờ giới hạn.

Lực lượng cứu hộ dùng ca nô liên tục di chuyển, cảnh báo du khách tránh tắm biển xa bờ, khu vực có ao xoáy nguy hiểm

Nhiều người ngồi hóng mát trên bờ kè

Du khách ngồi ngắm biển, thưởng thức món đậu hũ nóng trên bờ biển

Bãi giữ xe gần tháp Tam Thắng chật kín phương tiện

