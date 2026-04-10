Ông Putin bất ngờ tuyên bố lệnh ngừng bắn với Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội nước này ngừng mọi hoạt động chống lại lực lượng Ukraine trong dịp cuối tuần Lễ Phục Sinh Chính Thống, Điện Kremlin thông báo. Việc tạm ngừng đơn phương này dự kiến ​​kéo dài từ 16:00 (giờ Moscow) thứ Bảy đến hết Chủ nhật.

Theo Điện Kremlin, quân đội Nga vẫn phải sẵn sàng đáp trả bất kỳ hoạt động tấn công hoặc hành động khiêu khích nào của Ukraine, và các mệnh lệnh liên quan đã được gửi đến Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov và Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov.

"Chúng tôi kỳ vọng phía Ukraine sẽ làm theo sự dẫn dắt của Nga," tuyên bố cho biết.

Trước đây, Moscow đã từng đơn phương tuyên bố ngừng bắn trong các ngày lễ tôn giáo của Chính thống giáo trong suốt cuộc xung đột ở Ukraine. Năm 2023, Nga đã tuân thủ các thỏa thuận ngừng bắn trong cả kỳ nghỉ lễ Giáng sinh của Chính thống giáo vào tháng Giêng và cuối tuần lễ Phục sinh vào tháng Tư theo sáng kiến ​​của Giáo hội Chính thống Nga.

Năm 2024, không có thông báo nào về việc tạm ngừng bắn, với lý do ông Putin cho rằng Kiev có thể lợi dụng thời gian này để tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng. Năm 2025, một thỏa thuận ngừng bắn nhân dịp lễ Phục Sinh lại được tuyên bố, nhưng chỉ thành công một phần. Mặc dù có sự lắng dịu nhất định trong các cuộc xung đột, nhưng theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hơn 3.900 lần.

Năm ngoái, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh của Hungary.

Năm ngoái, Nga cũng đã tạm ngừng các hoạt động tấn công vào đầu tháng 5 để kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã. Khi đó, Moscow bày tỏ hy vọng rằng động thái này sẽ góp phần vào "việc bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp với Kiev mà không có điều kiện tiên quyết". Ông Zelensky bác bỏ điều đó và cho rằng đó là "sự thao túng".

Năm ngoái, Moscow và Kiev đã tổ chức một số vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul, cũng như các cuộc đàm phán ba bên có sự tham gia của Mỹ. Các cuộc đàm phán đã dẫn đến một số vụ trao đổi tù binh chiến tranh lớn nhưng kết thúc mà không đạt được bước đột phá quyết định. Các cuộc thảo luận ba bên đã bị tạm dừng trong những tháng gần đây do cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran.

Nga đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng giải quyết xung đột Ukraine bằng các biện pháp ngoại giao, miễn là các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề được giải quyết và tình hình thực tế trên mặt đất được tính đến.