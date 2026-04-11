Chiến sự Trung Đông ngày 11-4: Israel - Hezbollah thêm căng thẳng mới, Mỹ "mở khóa" tài sản Iran
Israel và Hezbollah tiếp tục không kích nhau trong khi phái đoàn Mỹ và Iran gặp nhau tại Islamabad - Pakistan để tìm giải pháp cho chiến sự Trung Đông
Theo Al Jazeera, ngày 11-4, Israel tuyên bố sẽ không thảo luận về lệnh ngừng bắn với Hezbollah khi gặp gỡ các nhà ngoại giao Lebanon tại Washington vào tuần tới.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi đại sứ Israel và Lebanon có cuộc thảo luận thâu đêm suốt sáng hôm 10-4 để hoàn tất các thỏa thuận cho cuộc gặp dự kiến diễn ra ngày 14-4.
Bên cạnh đó, phía Israel và Hezbollah tiếp tục đối đầu trong ngày 11-4, bất chấp việc Mỹ và Iran gặp gỡ để đàm phán tại Islamabad.
Phái đoàn đàm phán của Iran đã sớm hạ cánh xuống Islamabad - Pakistan - Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO IRAN
Hezbollah tiếp tục nhắm mục tiêu vào lực lượng Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), bao gồm lực lượng tại khu định cư Kiryat Shmona ở miền Bắc Israel.
Hezbollah cũng cho biết các doanh trại ở Ya'ara - phía Tây Bắc Israel đã bị tấn công bằng tên lửa.
Về phía ngược lại, Cơ quan Thông tấn Quốc gia Lebanon (NNA) cho biết một cuộc không kích của Israel đã phá hủy một tòa nhà dân cư ở thị trấn Mayfadoun thuộc quận Nabatieh tại miền Nam Lebanon, khiến 3 người thiệt mạng.
Trong khi đó, các thông tin tích cực hơn đến từ phía Mỹ và Iran. Theo phóng viên Times of Israel đưa tin từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), một nguồn tin cấp cao của Iran cho biết Mỹ đã đồng ý mở phong tỏa các tài sản bị đóng băng của Tehran đang được giữ tại Qatar và các ngân hàng nước ngoài khác.
Phái đoàn đàm phán của Mỹ đã hiện diện tại Islamabad - Pakistan - Ảnh: AP
Nguồn tin này cũng cho biết Tehran hoan nghênh động thái nêu trên như một dấu hiệu của sự đàm phán nghiêm túc từ phía Mỹ.
Mỹ chưa đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về vấn đề này.
Nguồn tin - giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề -cho biết với một hãng tin Mỹ rằng việc giải tỏa tài sản bị đóng băng "liên quan trực tiếp việc đảm bảo an toàn khi đi qua eo biển Hormuz", dự kiến sẽ là một vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán.
Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người dẫn đầu phái đoàn Tehran đến Islamabad, đã tuyên bố các cuộc đàm phán chỉ có thể bắt đầu khi Israel ngừng tấn công Lebanon và khi các tài sản bị đóng băng của Iran được giải tỏa.
Iran khuyên Mỹ tập trung vào chính sách "nước Mỹ trên hết"
Phó Tổng thống thứ nhất Iran, ông Mohammad Reza Aref cho biết kết quả các cuộc đàm phán quan trọng ở Islamabad hoàn toàn phụ thuộc vào các ưu tiên của Mỹ.
Viết trên X, ông Aref cho rằng một thỏa thuận cùng có lợi có thể đạt được nếu các đại diện của Mỹ tập trung vào lợi ích "Nước Mỹ trên hết", thay vì "Ưu tiên Israel", điều có thể dẫn đến một thỏa thuận không thành và khiến Iran "chắc chắn sẽ tiếp tục phòng thủ mạnh mẽ hơn trước".
Ông Aref cảnh báo rằng kịch bản đó sẽ gây ra "những tổn thất lớn hơn" cho thế giới.
Chiều 11-4, phái đoàn từ Iran đã hội kiến với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trước thềm đàm phán với phái đoàn Mỹ, dẫn đầu bởi Phó Tổng thống JD Vance.
-11/04/2026 20:15 PM (GMT+7)