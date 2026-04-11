Bệ phóng lạ tại vị trí 'đắt giá' trên tàu chiến Mỹ

Hình ảnh do Thủy quân lục chiến Mỹ công bố, chụp tại Hawaii từ cuối tháng 3, cho thấy rõ bệ phóng được lắp ở phía sau cấu trúc thượng tầng của tàu. Vị trí này nằm giữa ống phóng ngư lôi và cụm ống phóng thẳng đứng Mk 41 VLS, một khu vực đã rất "đắt giá" trên tàu chiến.

Hình ảnh cận cảnh vị trí lắp đặt bệ phóng, ở phía đuôi tàu Levin. (Nguồn: USMC)

Quan sát ban đầu cho thấy bệ phóng có thiết kế dạng nhiều ống, hình tròn và dường như được cố định tại chỗ, có thể nâng góc để khai hỏa. Tuy nhiên, loại vũ khí mà nó sử dụng vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Điều đáng chú ý là hệ thống này chưa từng xuất hiện trên con tàu này trước cuối năm 2025, hiện cũng chưa thấy được triển khai trên các tàu cùng lớp khác. Hải quân Mỹ chưa đưa ra bình luận, càng khiến bí ẩn xung quanh thiết bị này thêm phần thu hút.

Một giả thuyết được nhắc đến nhiều là đây có thể là bệ phóng dành cho tên lửa đánh chặn UAV White Spike do Zone 5 Technologies phát triển. Loại tên lửa này đang được thử nghiệm chương trình Counter-NEXT của Defense Innovation Unit, tập trung tìm kiếm giải pháp chống máy bay không người lái cho hải quân.

Ngoài ra, một ứng viên khác là hệ thống đánh chặn Roadrunner-M của Anduril Industries. Tuy nhiên, thiết kế bệ phóng Roadrunner-M được công bố trước đây không hoàn toàn trùng khớp và loại vũ khí này còn có khả năng tái sử dụng, điều chưa thấy rõ ở hệ thống mới trên tàu.

Trước đó, Hải quân Mỹ cũng từng thử nghiệm lắp các bệ phóng tên lửa đánh chặn UAV Coyote trên các tàu khu trục khác như USS Bainbridge và USS Winston S. Churchill, ở vị trí tương tự.

Không chỉ dừng lại ở vai trò phòng không, bệ phóng mới còn có thể phục vụ nhiều mục đích khác. Một khả năng là triển khai tên lửa đa nhiệm AGM-179 JAGM, đang được nghiên cứu để chống UAV và cả mục tiêu mặt nước. Ngoài ra, nó cũng có thể dùng để phóng UAV, mồi nhử hoặc các biện pháp tác chiến điện tử nhằm đánh lạc hướng tên lửa đối phương.

Thực tế, Hải quân Mỹ gần đây đặc biệt quan tâm đến các hệ thống mồi nhử dạng UAV có thể bay lâu, giúp thu hút và làm rối loạn tên lửa chống hạm. Những công nghệ này đang trở nên cấp thiết sau các kinh nghiệm tác chiến tại Biển Đỏ, nơi UAV và tên lửa giá rẻ đã gây ra không ít thách thức cho các tàu chiến hiện đại.

Việc thử nghiệm các hệ thống mới trên một số tàu lớp Arleigh Burke không phải điều xa lạ. Đây là lớp tàu được coi là "xương sống" của hạm đội Mỹ trong nhiều thập kỷ tới, nên liên tục được nâng cấp để thích ứng với các mối đe dọa mới.

Dù chức năng cụ thể của bệ phóng trên USS Carl M. Levin vẫn còn là ẩn số, nhưng một điều rõ ràng: Hải quân Mỹ đang tăng tốc tìm kiếm các giải pháp linh hoạt, chi phí hợp lý để đối phó với kỷ nguyên xung đột không người lái đang ngày càng lan rộng trên biển.