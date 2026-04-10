Lãnh tụ tối cao Iran ‘thề’ trả thù cho cha, kiểm soát Hormuz ở 'giai đoạn mới'

Theo báo Guardian, trong thông điệp đầu tiên sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài trong 2 tuần giữa Mỹ - Iran được công bố, ông Khamenei, người vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được chọn kế nhiệm cha mình hồi tháng 3, nhấn mạnh: “Chúng tôi chắc chắn sẽ đòi bồi thường cho mọi thiệt hại đã phải hứng chịu, cho máu của những người tử vì đạo và cho những người bị thương trong cuộc xung đột này”.

Lãnh tụ tối cao Iran cũng khẳng định Tehran sẽ đưa việc quản lý eo biển Hormuz sang “một giai đoạn mới”, nhưng không nói rõ đó là giai đoạn nào. Ngoài ra, ông Khamenei còn kêu gọi những người biểu tình ủng hộ chế độ xuống đường vì “tiếng nói của các bạn ở các quảng trường công cộng có tác động đến kết quả đàm phán”.

Theo đài CNN, ông Khamenei hôm 9/4 đã kêu gọi các nước láng giềng phía nam của Iran - các quốc gia Ảrập dọc theo Vịnh Ba Tư cảnh giác với “những lời hứa hão huyền của quỷ dữ”. Ông nói thêm, Iran vẫn đang chờ đợi “phản hồi thích đáng” từ họ để có thể bày tỏ thiện chí và tình anh em của mình.

Lãnh tụ tối cao Iran lưu ý Tehran không tìm kiếm chiến tranh, nhưng cũng sẽ không từ bỏ các quyền của mình. “Và về vấn đề này, chúng tôi coi toàn bộ mặt trận kháng chiến là một thể thống nhất”, ông Khamenei cho biết.

Cùng ngày 9/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn đối với giới lãnh đạo Iran sau khi có thông tin Tehran đang xem xét việc thu phí đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. “Họ tốt hơn hết là không nên làm vậy. Và nếu họ đang làm vậy thì tốt hơn hết là họ nên dừng lại ngay lập tức!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn do ông Trump công bố tối 7/4 bao gồm việc mở cửa lại eo biển Hormuz “hoàn toàn và ngay lập tức”, nhưng số lượng tàu chở dầu qua tuyến đường biển quan trọng này hiện vẫn rất ít do thiếu hướng dẫn rõ ràng từ Iran.