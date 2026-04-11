Iran phá hủy radar đắt nhất thế giới của Mỹ

Hình ảnh từ hiện trường gần căn cứ Umm Dahal (Qatar) cho thấy cấu trúc bên trong radar bị phá hủy nặng nề, xác nhận hệ thống này gần như đã bị loại khỏi vòng chiến.

Radar AN/FPS-132. (Nguồn: Ml)

'Mắt thần' nghìn tỷ bị đánh gục

AN/FPS-132 không phải là radar thông thường. Đây là một trong những hệ thống cảnh báo tên lửa mạnh nhất thế giới, có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hơn 5.000 km và theo dõi liên tục các vụ phóng chỉ vài phút sau khi tên lửa rời bệ.

Với giá trị ước tính khoảng 1,1 tỷ USD mỗi hệ thống, đây cũng là loại radar đắt đỏ bậc nhất từng được triển khai. Đáng chú ý, trạm tại Qatar là hệ thống duy nhất thuộc loại này được đặt ngoài lãnh thổ Mỹ.

Radar này đóng vai trò then chốt trong mạng lưới cảnh báo sớm toàn cầu, đặc biệt nhằm theo dõi các mối đe dọa tên lửa từ Iran và khu vực Trung Đông.

Đòn đánh mở đường cho tên lửa Iran

Không chỉ AN/FPS-132, Iran còn tấn công hàng loạt radar phòng thủ tên lửa khác trong khu vực. Trong đó có các radar băng tần X AN/TPY-2, thành phần quan trọng của hệ thống THAAD, tại Jordan, UAE và Saudi Arabia, mỗi hệ thống trị giá tới hàng trăm triệu USD.

Việc vô hiệu hóa các "con mắt" này đã tạo ra lỗ hổng lớn trong mạng lưới phòng thủ. Chỉ vài giờ sau các đòn đánh, Iran bắt đầu phóng tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu của Mỹ và đồng minh.

Theo đánh giá từ phía Israel, đến cuối tháng 3, tỷ lệ tên lửa Iran xuyên thủng phòng thủ đã tăng vọt, có thời điểm lên tới 80%, con số cho thấy mức độ suy yếu rõ rệt của hệ thống phòng thủ khu vực.

AN/FPS-132 sử dụng hàng nghìn mô-đun thu phát hiện đại, cho phép giám sát liên tục thay vì quét theo chu kỳ như radar truyền thống. Chính vì vậy, việc thay thế một hệ thống như vậy không hề đơn giản.

Các nguồn tin Mỹ cho biết có thể mất từ 5 đến 8 năm để xây dựng lại radar bị phá hủy tại Qatar. Trong thời gian đó, khả năng cảnh báo sớm tên lửa tại Trung Đông sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.