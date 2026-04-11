Nắng đỉnh điểm tại TP.HCM: Trắng đêm chạy xe, trưa ra lề đường trốn nóng

Bám đường mưu sinh dù mang bạo bệnh

Những ngày đầu tháng 4, nắng nóng tại TP.HCM ngày càng trở nên gay gắt. Đáng chú ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2 - 4 độ C so với dự báo khí tượng. Cái nắng hắt lên từ mặt đường bê tông cộng với hơi nóng bốc xuống khiến không khí đặc quánh, ngột ngạt.

Thời tiết cực đoan gây ra vô vàn bất lợi, nhưng với những lao động nghèo đang sống trong điều kiện thiếu thốn, áp lực "cơm áo gạo tiền" buộc họ phải tiếp tục công việc bất chấp sự khắc nghiệt của đất trời.

Tại một con hẻm trên đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh cũ), gần 12h trưa, khi mặt đường bắt đầu bốc hơi trang, bà Tiêu Thị Tư (71 tuổi) vẫn nhọc nhằn đứng bên xe hủ tiếu.

Bà Tư dù mang nhiều bệnh nhưng vẫn phải đứng bán bún, hủ tiếu giữa trời nắng oi bức.

Mang trong mình hàng loạt bệnh nền như cao huyết áp, đau dạ dày, vẹo cột sống, bà Tư không dám nghỉ ngơi vì phải kiếm tiền nuôi và chữa bệnh cho người cháu nội bị suy giảm nhận thức, mắc tiểu đường từ nhỏ.

"Tôi chỉ bán buổi sáng mà ế ẩm lắm, ba ký bún có khi bán tới chiều chưa hết. Người lại mang nhiều bệnh, đau nhức mệt mỏi lắm. Chiều nắng gắt quá phải chui vào trong hiên ngồi chứ ngoài đường sao chịu nổi. Có bữa mệt quá, đi làm luôn không ngủ được, nóng quá nên huyết áp tăng xông, đường huyết lại lên" - Bà Tư chia sẻ.

Cùng chung hoàn cảnh, bà Nguyễn Thị Phượng (65 tuổi) dù mắc tiểu đường tuýp 2 vẫn ngày ngày rong ruổi nhặt ve chai. Thường xuyên bôn ba ngoài trời, không ít lần bà bị sốc nhiệt, suýt ngất xỉu. Thế nhưng, nghĩ đến hai cháu nhỏ ở nhà đang trông chờ vào từng đồng bạc lẻ, bà lại tiếp tục gắng gượng.

"Trời nóng nực thế này đi làm ăn khó khăn lắm, mệt mỏi nhất là lúc nhặt được đồ đem đi bán. Nhiều khi nhức đầu, cồn cào trong bụng là biết tụt đường huyết rồi. Lúc đó phải uống nước ngọt vào cho ổn định lại rồi đi về chứ không dám bôn ba ngoài nắng nữa. Trời nắng thế này lỡ bệnh hoạn hay tai biến thì lại không có tiền làm ăn" - bà Phượng bộc bạch.

Dưới cái nóng hầm hập, nhiều tài xế xe ôm công nghệ chọn cách chạy từ sáng sớm hoặc xuyên đêm, ngừng hoạt động buổi trưa để bảo vệ sức khỏe.

Tuy nhiên, ông Lê Thanh Văn (64 tuổi, tài xế xe ôm) lại chọn "ngược dòng", đi làm từ 10h sáng đến 15h chiều. Ông lý giải, nắng nóng vắng tài xế nên ông phải cố gắng chạy giờ này mới mong có khách.

Giữa trưa nắng, nhiều tài xế tắp app để không ra đường nhưng ông Văn lại chấp nhận mệt mỏi để kiếm thêm thu nhập.

Chạy xe giữa nền nhiệt gần 40 độ C, ông Văn thường xuyên say nắng. Thu nhập eo hẹp, ông tiết kiệm bằng cách mang theo bình nước lớn đá lạnh và tranh thủ tấp vào bóng cây khi vắng khách. Dù mệt mỏi, ông không dám nghỉ bởi ở nhà còn người vợ già và 6 đứa cháu nhỏ đang chờ.

"Nóng và mệt mỏi lắm nhưng phải ráng, hoàn cảnh khó khăn không lo làm thì cuộc sống bị ảnh hưởng. Nhiều khi nắng quá bị say, rất mệt người. Chạy xe lúc này ế lắm, mỗi ngày chỉ được khoảng hơn 100.000 đồng. Lúc nào khỏe thì chạy, mệt quá phải kiếm chỗ mát nghỉ chứ nắng rát mặt chạy không nổi" - ông Lê Thanh Văn nói.

Trốn nóng ra đường, đêm trắng ngột ngạt

Khác với những người phải bôn ba ngoài phố, ông Nguyễn Văn Khánh (61 tuổi) lại có một nỗi khổ khác. Vừa trải qua ca phẫu thuật sau Tết, vết mổ trên bụng chưa tháo băng nên ông không thể lao động kiếm tiền. Trớ trêu thay, trưa nào ông cũng phải ra lề đường ngồi... tránh nóng.

Vết mổ chưa khỏi nhưng ông Khánh vẫn ra ngoài ngồi nắng vì trong nhà còn ngột ngạt hơn.

Nơi ở của ông Khánh là một căn nhà tạm bợ, bốn phía quây bằng tôn cũ và lợp trần nhựa. Những vật liệu hấp thụ nhiệt này biến căn nhà thành một "lò bát quái", ngột ngạt và hầm hập hơn cả ngoài đường nhựa. Chỉ đến khi tối muộn, ông mới dám trở vào nhà ngả lưng. "Trời nắng nóng quá, trong người khó chịu, năm nay mới mổ nên vết mổ càng đau. Nóng thế này ăn uống khó lắm, nhai chén cơm rất khô khan. Nóng quá nên tôi ra đây ngồi cho thoáng chứ giờ đâu có sức đi buôn bán, làm ăn gì được", ông Khánh nói.

Đối với những người lao động nghèo không chỉ là mưu sinh, mà còn phải tìm một chỗ trú thân cho đỡ nóng.

Từ 11h đến 15h, trong khi đường phố thưa vắng người qua lại, tại các khu dân cư nghèo hay xóm ve chai, nhiều người lại chọn cách ngồi trước cửa nhà thay vì trốn trong phòng bật quạt. Bởi lẽ, quạt có chạy hết công suất cũng chỉ phả ra hơi nóng hầm hập.

Theo dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, các tỉnh thành phía Nam sẽ tiếp tục đối mặt với chuỗi ngày nắng nóng diện rộng, có nơi lên đến 40 độ C. Trong bối cảnh ấy, những phận đời yếu thế vẫn đang cắn răng bám trụ, thầm mong những ngày khắc nghiệt sớm qua đi để nhịp sống bớt phần nhọc nhằn.

Một số hình ảnh người dân sống trong thời tiết nóng bức:

Những căn nhà quây tôn với khả năng hấp thụ nhiệt còn cao hơn cả ngoài mặt đường nhựa.

Người dân tại xóm ve chai nghèo ra đường bê tông giữa trưa cho đỡ nóng.

Cứ đến trưa, người dân không dám ở trong nhà vì quá ngột ngạt.

Người lao động đi làm về cũng không dám vào nhà mà chỉ ngồi ngoài chờ đến tối.

Bên trong những căn nhà chật chội, oi bức hơn cả ngoài đường.

Chỉ đến cuối chiều, bà Tư mới trở về căn nhà, bật quạt lên ngồi vẫn nóng.

Trong bối cảnh ấy, những phận đời yếu thế vẫn đang cắn răng bám trụ.