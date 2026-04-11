Chiến sự Iran ngày 11/4: Phái đoàn Iran đến Pakistan đàm phán với Mỹ; ông Trump tuyên bố eo biển Hormuz "sẽ tự động mở"

Phái đoàn Iran đến Pakistan để đàm phán. Ảnh: IRNA.

Đàm phán sẽ bao gồm cả trực tiếp và qua trung gian hòa giải

Theo một quan chức Mỹ và một nguồn tin khu vực nói với CNN hôm nay, các cuộc đàm phán căng thẳng giữa Mỹ và Iran vào thứ Bảy tại Islamabad dự kiến sẽ diễn ra cả gián tiếp và trực tiếp.

Theo nguồn tin khu vực, hai bên có khả năng sẽ đạt được thỏa thuận về chương trình nghị sự cho cuộc đàm phán thông qua các nhà trung gian hòa giải người Pakistan, và sau đó dự kiến sẽ tiến hành các cuộc thảo luận trực tiếp vào cuối ngày.

Các vòng đàm phán trước đây chủ yếu diễn ra gián tiếp, thông qua các trung gian hòa giải của Oman, mặc dù đã có một số liên lạc trực tiếp trong các cuộc đàm phán hạt nhân hồi mùa xuân năm ngoái. Đặc phái viên Steve Witkoff, một thành viên của nhóm đàm phán Mỹ, cũng đã liên lạc trực tiếp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, người sẽ có mặt tại Pakistan để đại diện cho phái đoàn Iran.

Lebanon - Israel sẽ đàm phán tại Mỹ

Phủ Tổng thống Lebanon thông báo rằng một cuộc điện đàm đã diễn ra vào sáng thứ Sáu giữa Đại sứ Lebanon tại Washington, Nada Hamadeh Moawad, và Đại sứ Israel, Yechiel Leiter, với sự trung gian của Đại sứ Mỹ tại Beirut, Michel Issa.

"Trong cuộc điện đàm, hai bên đã nhất trí tổ chức cuộc họp đầu tiên vào thứ Ba tuần tới tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để thảo luận về việc công bố lệnh ngừng bắn và thời điểm bắt đầu đàm phán giữa Lebanon và Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ", tuyên bố của phủ tổng thống cho biết.

Phái đoàn Iran đến Pakistan đàm phán với Mỹ

Hãng thông tấn IRNA của Iran đã công bố một video ghi lại cảnh phái đoàn nước này đến Islamabad vào tối thứ Sáu để đàm phán với Mỹ.

Theo hãng tin IRIB, phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu đã đến Islamabad. Phái đoàn bao gồm Ngoại trưởng Abbas Araghchi, Thư ký Hội đồng Quốc phòng Ali Akbar Ahmadian, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati, cùng một số nghị sĩ.

Israel: Khoảng 100 mục tiêu bị tấn công đồng thời ở Lebanon

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã công bố chi tiết về các cuộc tấn công quy mô lớn của họ trên khắp Lebanon hôm thứ Tư, cho biết khoảng 100 mục tiêu đã bị tấn công đồng thời ở Beirut, thung lũng Bekaa và miền nam Lebanon. Trong một bài đăng trên X, quân đội tuyên bố hơn 180 chiến binh Hezbollah đã thiệt mạng trong chiến dịch này.

Thông báo này được đưa ra khi Bộ Y tế Lebanon cập nhật số người chết trong các cuộc không kích của Israel hôm thứ Tư lên 357 người. Cơ quan Thông tấn Quốc gia Lebanon đưa tin, con số này vẫn chỉ là tạm thời do công tác dọn dẹp đống đổ nát vẫn đang tiếp diễn và cần phải tiến hành xét nghiệm ADN để xác định danh tính các nạn nhân.

Thủ tướng Pakistan: Thời khắc quyết định

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã xác nhận cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ được tổ chức tại Islamabad vào thứ Bảy. Ông gọi đây là "thời khắc quyết định" và cho biết Pakistan sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo cuộc đàm phán thành công.

Israel: Áp dụng quy trình phê duyệt mới cho các cuộc tấn công Lebanon

Theo đài Kan 11 News của Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh áp dụng một quy trình phê duyệt mới cho các cuộc tấn công vào Lebanon sau cuộc điện đàm với Tổng thống Trump . Một nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết với đài truyền hình rằng "số vụ tấn công đã giảm đáng kể", và bất kỳ cuộc tấn công nào vào Beirut giờ đây đều cần sự chấp thuận đích thân của thủ tướng.

Ông Trump: Trọng tâm của thỏa thuận là Iran không có vũ khí hạt nhân, eo biển Hormuz sẽ "tự động mở cửa"

Tổng thống Donald Trump hôm nay tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa trở lại - dù có sự hợp tác của Iran hay không - và các nhà đàm phán Mỹ hiện đang trên đường đến Pakistan chủ yếu tập trung vào việc đảm bảo Tehran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra khá nhanh chóng. Và nếu không, chúng ta cũng sẽ có cách giải quyết dứt điểm bằng cách này hay cách khác” - ông Trump nói về những nỗ lực nhằm đảm bảo quyền tự do đi lại qua eo biển mà Iran đã phong tỏa.

Phát biểu tại Căn cứ Liên hợp Andrews trước chuyến thăm gây quỹ tới Xưởng rượu vang Trump ở vùng Piedmont thuộc Virginia, tổng thống cho biết trọng tâm chính của ông trong một thỏa thuận với Iran là hạn chế khả năng hạt nhân của nước này.

“Không có vũ khí hạt nhân. Đó là 99% khả năng,” ông nói.

Khi được hỏi liệu thỏa thuận có bao gồm cả eo biển hay không, Trump nói là có.

“Vâng, nhưng nó sẽ tự động mở ra thôi” - ông trả lời, và sau đó nói thêm rằng ông tin kênh này sẽ được mở “khá sớm”.

Phó Tổng thống J.D. Vance đang bay tới Pakistan để dẫn đầu phái đoàn Mỹ đàm phán với Iran. Chiều thứ Sáu, ông Trump nói về ông Vance:

Ông Trump tuyên bố Iran "không còn quân bài nào" để đàm phán

Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social trước thềm cuộc đàm phán sắp tới với Tehran rằng người dân Iran chỉ còn sống để có cơ hội đàm phán với Mỹ.

Ông nói thêm rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran "không còn quân bài nào" ngoài việc "tống tiền ngắn hạn" thế giới bằng cách phong tỏa eo biển Hormuz.

Trước đó vào thứ Sáu, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon phải chấm dứt và các tài sản bị đóng băng của Iran phải được giải phóng trước khi các cuộc đàm phán có thể bắt đầu.

Giáo hoàng: Bạo lực phi lý và vô nhân đạo đang lan rộng qua các thánh địa

Đức Giáo hoàng Leo XIV đã viết trên Twitter, dù không trực tiếp nhắc đến Israel hay Lebanon: “Bạo lực phi lý và vô nhân đạo đang lan rộng dữ dội qua các thánh địa của Kitô giáo phương Đông, bị xúc phạm bởi sự báng bổ của chiến tranh và sự tàn bạo của kinh doanh, không hề coi trọng mạng sống con người, những người cùng lắm chỉ được xem là thiệt hại ngoài ý muốn vì lợi ích cá nhân. Nhưng chẳng thu được lợi ích gì cả”.

Đức cấm biểu tình ủng hộ Palestine

Một tòa án Đức đã cấm cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trong khuôn viên đài tưởng niệm các nạn nhân của trại tập trung Buchenwald của Đức Quốc xã. Trước đó, một số nhóm ủng hộ Palestine đã cáo buộc ban quản lý khu tưởng niệm này truyền bá "tuyên truyền của Israel" và cung cấp "sự ủng hộ về mặt tư tưởng cho cuộc diệt chủng đang diễn ra ở Palestine".

Một tòa án ở thành phố Weimar đã phán quyết rằng cuộc biểu tình sẽ "xâm phạm phẩm giá của các nạn nhân" của Đức Quốc xã. Các nhà tổ chức biểu tình được lệnh phải chuyển địa điểm biểu tình đến một trong những quảng trường của thành phố Weimar.

Iran nêu điều kiện trước khi đàm phán bắt đầu

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết, trước khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Tehran và Washington có thể bắt đầu, cần phải đáp ứng hai điều kiện. Ông viết trên trang X rằng, trước tiên phải có lệnh ngừng bắn ở Lebanon và việc thả các tài sản bị đóng băng của Iran, đồng thời cho biết thêm cả hai biện pháp này đều "đã được các bên nhất trí" nhưng "vẫn chưa được thực hiện".

Chỉ 1/3 người dân Israel tin vào chiến thắng

Theo một số cuộc khảo sát gần đây, chỉ một bộ phận nhỏ người Israel tin rằng Mỹ và Israel đã giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Iran. Một cuộc thăm dò của kênh truyền hình Channel 13 cho thấy khoảng một phần ba người Israel coi kết quả này là một chiến thắng, trong khi 30% cho rằng Iran đã thắng.

Các cuộc thăm dò khác cũng chỉ ra sự hoài nghi tương tự, với các cuộc khảo sát của Kênh 12 và Kan cho thấy tỷ lệ người Israel coi cuộc chiến là thành công chỉ ở mức 25-30%. Một cuộc khảo sát do Walla và Maariv thực hiện và công bố đầu tuần này cho thấy 63% người Israel không hài lòng với kết quả.