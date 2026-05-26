Nhân viên sân bay quay quắt giữa 'chảo lửa' gần 80 độ C

"Chảo lửa" trên nền bê tông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, những ngày cuối tháng 5, miền Bắc và miền Trung đang bước vào cao điểm nắng nóng diện rộng, với mức nhiệt phổ biến từ 37-39 độ C, nhiều nơi vượt quá 40 độ C. Thế nhưng, đó chỉ là con số trên các bản tin thời tiết. Tại nhiều khu vực sân đỗ máy bay, thực tế khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Mặt sân bê tông liên tục hấp thụ bức xạ mặt trời, cộng hưởng cùng luồng hơi nóng phả ra trực tiếp từ động cơ tàu bay và các trang thiết bị phục vụ, khiến nhiệt độ bề mặt bị đẩy lên đến 70-80 độ C. Cụ thể, vào lúc 15h ngày 25/5 tại sân đỗ máy bay Nội Bài, mức nhiệt thực tế ghi nhận đã chạm ngưỡng "kỷ lục" này. Dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như một lò nung, từ sáng sớm đến giữa trưa nhưng các nhân viên vẫn liên tục di chuyển trên mặt sân.

Nhiệt độ bề mặt khu bay tại sân bay Nội Bài những ngày nắng nóng bị đẩy lên đến 70 - 80 độ C. Ảnh: NIA và VNA.

Chia sẻ với PV Tiền Phong , anh Trần Tuấn Nguyên - nhân viên phục vụ mặt đất của Vietnam Airlines - cho biết anh và các đồng nghiệp mỗi ngày đều đặn thực hiện những công việc nặng nhọc như: Lái xe kéo đẩy máy bay, vận chuyển hành lý, vận hành trang thiết bị và hỗ trợ hành khách. Dưới cái nắng gay gắt, những chiếc áo của người lao động luôn trong tình trạng ướt sũng.

Nhân viên mặt đất của Vietnam Airlines làm việc dưới cái nắng gay gắt tại phi trường. Ảnh: VNA.

Anh Nguyên bộc bạch: “Có những thời điểm mặt sân nóng rát, đứng ngoài trời vài phút là mồ hôi đã ướt đẫm quần áo. Công việc dẫu vất vả nhưng các anh em luôn động viên nhau hoàn thành công việc, bởi thú thật là ai cũng hiểu phía sau là hàng trăm hành khách đang chờ đợi. Với chúng tôi, nhìn thấy chuyến bay cất cánh thuận lợi cũng là niềm vui và động lực để tiếp tục bám vị trí dưới nắng nóng khắc nghiệt".

Áp lực vô hình từ sự chuẩn xác

Anh Phạm Đức Minh - nhân viên kỹ thuật khai thác của Vietnam Airlines - cho hay, thách thức lớn nhất là duy trì sự tập trung cao độ. Dưới nền nhiệt bỏng rát, anh Minh cùng các kỹ sư vẫn miệt mài làm việc trên mặt bê tông để kiểm tra, bảo dưỡng từ động cơ, càng đáp, hệ thống điện cho tới từng chi tiết kỹ thuật nhỏ nhất.

Anh Minh cùng các kỹ sư miệt mài làm việc trên mặt sân bê tông với nhiệt độ lên đến 70-80 độ C để kiểm tra, bảo dưỡng nhiều bộ phận máy bay trong trưa 26/5. Ảnh: VNA.

Tại khu vực tiếp nhiên liệu, mọi quy trình giám sát và vận hành đều đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Bất chấp cái nóng làm lóa mắt, anh Minh nhấn mạnh về tính kỷ luật của nghề: “Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới toàn bộ chuyến bay, vì vậy anh em luôn phải giữ sự tập trung cao độ dù làm việc nhiều giờ liên tục ngoài trời nóng”.

Nhịp làm việc hối hả còn lan tỏa đến mọi ngóc ngách của sân bay. Ở các vị trí an ninh, lực lượng kiểm soát vẫn vận hành nghiêm ngặt mọi quy trình, duy trì trực chiến và tuần tra liên tục để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tại sân bay Phú Bài (TP. Huế), các nhân viên vận chuyển hàng hóa vẫn nhịp nhàng phân loại, bốc xếp hàng giữa không gian hầm hập nhiệt lượng tỏa ra từ các container kim loại và nền bê tông.

Nhân viên vận chuyển hàng hóa tại sân bay Phú Bài giữa tiết trời nắng gắt. Ảnh: VNA.

Để "tiếp sức" người lao động, các đơn vị đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp chống nóng như: Bổ sung nước uống, bố trí lịch nghỉ giữa ca hợp lý, tăng cường làm mát tại vị trí làm việc và điều chỉnh thời gian vận hành cho phù hợp. Song song đó, các khâu làm mát khoang khách trước giờ bay, tối ưu thời gian phục vụ mặt đất hay đẩy nhanh quy trình đón khách cũng được liên tục phối hợp đồng bộ. Mục tiêu cốt lõi là rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi, mang lại hành trình thuận lợi cho hành khách.

Phía sau mỗi chuyến bay cất cánh đúng giờ mang theo niềm vui của hành khách là những giọt mồ hôi và sự phối hợp thầm lặng của hàng nghìn con người, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt... Họ vẫn sẽ phải đối mặt với những đợt nóng dữ dội trong mùa hè, không chỉ mỗi ngày đổ lửa hôm nay.