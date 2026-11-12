Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky trò chuyện với các nhà lãnh đạo các nước Bắc Âu trong chuyến thăm Copenhagen, Đan Mạch. Nguồn X

Phát biểu tại Copenhagen khi các cuộc đàm phán ba bên ở Abu Dhabi kết thúc với việc xác nhận rằng Tây Âu thực chất đã bị gạt ra khỏi các cuộc thảo luận, ông Zelensky nhấn mạnh rằng “chúng ta cần phải chọn người sẽ đại diện cho châu Âu trong các cuộc đàm phán. Điều này sẽ tốt hơn, vì họ sẽ nhận được một nhiệm vụ đại diện cho các cuộc đàm phán – một nhiệm vụ từ toàn bộ châu Âu".

Quyết định phải được đưa ra “chậm nhất là vào cuối tháng 11” hoặc trong cuộc họp của các nước ủng hộ Kiev ở Tây Âu tại Berlin vào ngày 19 cùng tháng.

Phát biểu sau cuộc đàm phán ba bên ở Abu Dhabi, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner chỉ ra rằng “nếu châu Âu có thể chỉ định một người đại diện phát ngôn cho họ, đó sẽ là một thành tựu lớn hơn so với việc thuyết phục người Nga đưa họ vào cuộc đàm phán”. Các nước Tây Âu đã từ chối đàm phán với Moscow kể từ khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Những nỗ lực gần đây nhằm nối lại đối thoại với họ chỉ làm lộ rõ ​​thêm những chia rẽ.

Tuần trước, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni phàn nàn rằng EU đang "lập luận lung tung" về vấn đề này, làm suy yếu uy tín của chính mình.

Tháng trước, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store đã bị các nhà lãnh đạo EU khác chỉ trích vì đã đi ngược lại lập trường chung và đơn phương liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Moscow hoan nghênh cuộc gặp gỡ này, mặc dù nó không dẫn đến bất kỳ bước đột phá nào.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng châu Âu đã mất uy tín vì tiếp tục cung cấp vũ khí và tiền bạc cho Ukraine và bàn luận về sự cần thiết phải giáng cho Nga một thất bại chiến lược. Họ cũng bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện từ Brussels, cho rằng đó chỉ là chiêu trò để Kiev có thời gian tái thiết lực lượng của mình.

Các nhà lãnh đạo Stubb, Store, Meloni cũng như Tổng thống Séc Petr Pavel và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, người đã từ chối chức vụ này, đều được truyền thông nhắc đến như những ứng cử viên tiềm năng cho vị trí đại diện duy nhất của châu Âu trong các cuộc đàm phán.

Khi được các nhà báo hỏi sau cuộc thảo luận ở Abu Dhabi hôm thứ Tư về việc khi nào người châu Âu có thể trở thành những người tham gia đầy đủ vào các cuộc đàm phán hòa bình, nhà đàm phán hàng đầu của Nga, Vladimir Medinsky, trả lời rằng điều đó chỉ xảy ra “khi họ có lương tâm”.