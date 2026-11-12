Khách 'chê' suất cơm 30.000 đồng chỉ có cơm và rau: Chủ quán nói gì?

Khách 'chê' suất cơm 30.000 đồng chỉ có cơm và rau

Báo Sức khỏe và Đời sống nhận được thông tin phản ánh của bạn đọc về một quán cơm tại số 85 Phủ Doãn, khu vực cổng Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) bán với giá cao, chưa tương xứng với khẩu phần. Theo phản ánh, suất cơm 30.000 đồng chỉ gồm cơm và rau xanh, trong khi suất 40.000 đồng có thêm đậu rán.

Bạn đọc cho biết đã trực tiếp mua cơm tại quán và không hài lòng với lượng thức ăn nhận được so với số tiền bỏ ra. Quan sát từ hình ảnh bạn đọc gửi đến cho thấy, suất cơm 30.000 đồng gồm khá nhiều cơm trắng và rau xanh; suất 40.000 đồng có thêm 5 miếng đậu rán cùng rau và cơm.

Suất ăn giá 30.000 đồng và 40.000 đồng khách hàng mua tại quán ăn số 85 Phủ Doãn. Ảnh: BĐCC.

Để tìm hiểu sự việc, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trực tiếp đến quán cơm tại địa chỉ số 85 Phủ Doãn vào buổi trưa ngày 9/11.

Theo ghi nhận tại thời điểm phóng viên có mặt, quán khá đông khách, chỉ bán các suất cơm từ 40.000 đồng trở lên. Với suất cơm giá 40.000 đồng phóng viên mua gồm có cơm, rau xanh, canh rau và thịt lợn. Lượng cơm trong hộp tương đối nhiều, phần rau và thịt cũng được phục vụ với khẩu phần đáng kể.

Chủ quán nói gì về phản ánh của khách hàng?

Trao đổi với phóng viên, cô Hạnh, chủ quán cơm tại địa chỉ số 85 Phủ Doãn cho biết, từ lâu quán chủ yếu kinh doanh các suất cơm có giá từ 40.000 đồng trở lên. Mức giá được thông báo trước với khách, tùy theo món ăn và khẩu phần mà khách lựa chọn.

Suất cơm giá 40.000 đồng PV mua để trải nghiệm gồm cơm, rau muống và thịt lợn. Ảnh: Quỳnh Mai.

Liên quan đến suất cơm 30.000 đồng chỉ có cơm, rau và 40.000 đồng có thêm đậu được khách hàng phản ánh, cô Hạnh giải thích đây không phải suất cơm thông thường của quán.

Theo cô Hạnh, vị khách đề nghị chỉ lấy cơm và rau do không ăn được các món mặn và lại chỉ mua thêm đậu vì không ăn thịt, chỉ ăn chay. Thông thường, với khách chỉ mua cơm và rau, quán sẽ tính 20.000 đồng nếu lấy khẩu phần ít, nhưng vì khách muốn lấy nhiều cơm và rau hơn, mức giá đã được thỏa thuận là 30.000 đồng và 40.000 đồng cho suất ăn có thêm đậu. Các suất ăn này đều có kèm thêm canh.

Chủ quán cho biết vị khách đã đồng ý với mức giá và khẩu phần như vậy trước khi mua. Tuy nhiên, sau đó hình ảnh suất ăn được đăng tải lên mạng xã hội kèm những ý kiến cho rằng quán bán cơm không tương xứng với giá tiền khiến cô Hạnh khá bất ngờ.

Cô Hạnh cũng khẳng định, quán không tự ý thay đổi giá sau khi khách gọi món. Theo cô, với từng lựa chọn như cơm sườn, cơm sườn kèm đậu hay các món ăn khác, nhân viên đều thông báo giá trước để khách quyết định có mua hay không.

Quán cơm có địa chỉ tại số 85 Phủ Doãn, Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Mai.

"Khách ăn suất 40.000, 50.000 hay 60.000 đồng thì cô đều nói rõ giá trước. Khách đồng ý thì cô mới gắp thức ăn", cô Hạnh chia sẻ.

Cũng theo cô Hạnh, sau sự việc, quán đã rút kinh nghiệm và hiện không còn nhận bán những suất cơm chỉ gồm cơm và rau nữa, mà chỉ bán suất ăn đầy đủ với giá từ 40.000 đồng trở lên, gồm cơm, rau, thịt, cá, đậu,.... Dù khách tiếp tục đề nghị mua suất ăn như vậy nhưng cô từ chối vì không muốn xảy ra những phản ánh tương tự.