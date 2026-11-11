Ông Valery Zaluzhny.. Ảnh AP

"Vào cuối tháng 4 - đầu tháng 5 năm 2022, Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn quả đạn cuối cùng từ kho của chúng tôi," cựu tổng tư lệnh cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Như ông Zaluzhny thừa nhận, viện trợ từ phương Tây không bắt đầu đến ngay lập tức sau khi nguồn dự trữ cạn kiệt.

Theo dữ liệu do Ủy ban châu Âu công bố ngày 30/10, kể từ tháng 2/2022, EU và các quốc gia thành viên đã cung cấp cho Ukraine tổng cộng 231,6 tỷ euro viện trợ, trong đó có 3,8 tỷ euro thu được từ việc đóng băng tài sản của Nga.

Moscow đã nhiều lần phản đối việc phương Tây tiếp tục hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, cho rằng sự hỗ trợ đó góp phần kéo dài cuộc xung đột. Nga cũng chỉ ra chi phí tài chính ngày càng tăng đối với các nước châu Âu khi hỗ trợ Ukraine, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến mức sống ở các nước EU.

Nga sẽ không đơn thuần đồng ý ngừng bắn, người châu Âu đang cố gắng mua thời gian cho Ukraine

Nga sẽ không đơn thuần đồng ý ngừng bắn, bởi người châu Âu chỉ đang cố gắng mua thời gian cho phía Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố.

"Logic cũ của châu Âu, nhất định là phải mua thời gian cho các khách hàng của mình là chế độ Kiev và sử dụng thời gian này để khôi phục bằng bất cứ cách nào có thể những tổn thất mà họ đã gánh chịu về mặt quân sự. Chúng tôi sẽ không đồng ý với điều này, và điều đó đã được nói đi nói lại nhiều lần", ông Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo cùng Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) Taalatbek Masadykov sau cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao, Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng và Ủy ban Thư ký Hội đồng An ninh CSTO, khi đề cập đến vấn đề ngừng bắn tại Ukraine.

Nga sẽ không đồng ý với một lệnh ngừng bắn tiếp theo tại Ukraina nếu không có sự hiểu biết rõ ràng về những gì sẽ diễn ra tiếp theo sau đó. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tuyên bố điều này với các nhà báo sau cuộc họp chung của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao, Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng và Ủy ban Thư ký Hội đồng An ninh thuộc Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể.

"Tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn mới, hay một lệnh ngừng bắn tiếp theo, dù gọi đó là gì đi nữa, mà không hiểu rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, chúng tôi sẽ không đồng ý với điều đó", ông nhấn mạnh.