Miền Bắc đón không khí lạnh liên tiếp

Bắc Bộ tiếp tục rét kèm mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 12/11 đến sáng 13/11, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong khi đó, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều 13/11, mưa giảm.

Miền Bắc duy trì trời rét. Ảnh: Quang Hùng

Cụ thể, tại Tây Bắc Bộ, đêm 12/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 13/11, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Tại Đông Bắc Bộ, từ đêm 12/11 đến sáng 13/11 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều 13/11, mưa giảm, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét.

Tại khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to kéo dài đến sáng 13/11, sau đó mưa giảm từ chiều cùng ngày.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ đêm 14/11 đến ngày 22/11, Bắc Bộ phổ biến có mưa vài nơi. Khoảng ngày 18-19/11, khu vực này chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi. Từ ngày 18/11, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung ở phía Nam.

Tại TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 19/11, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Riêng từ đêm 14-16/11, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông trên cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa ở Trung Bộ kéo dài hết ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (12/11), ở khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 15 giờ ngày 12/11 cục bộ có nơi trên 150mm như các trạm: Tam Trà (Tp. Đà Nẵng) 177mm, Ba Cung (Quảng Ngãi) 182.2mm, An Hòa (Gia Lai) 164.4mm,…

Từ chiều tối 12/11 đến sáng ngày 13/11, khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, trong chiều tối và đêm 12/11, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Từ chiều tối 12/11 đến sáng 13/11, phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Chiều tối và tối 12/11, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Từ chiều ngày 13/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Trên biển, hiện nay vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7.

Ngoài ra, đêm 12/11 và ngày 13/11, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Từ ngày 13/11, gió trên khu vực Bắc Biển Đông giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: khu vực Bắc Biển Đông cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.