Canada chính thức áp thuế trả đũa hàng hóa Mỹ

Các mức thuế mới của Canada dao động từ 15% đến 50%, áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá gần 20 tỷ USD. Động thái này nhằm đáp trả trực tiếp mức thuế tương đương mà Mỹ đã áp đặt trước đó lên các mặt hàng của Canada như máy móc, hàng dệt may và hàng tiêu dùng.

Ảnh minh họa NSW Ports Authority.

Trong tuyên bố chính thức, chính phủ Canada xác nhận các biện pháp thuế quan đối phó này sẽ ảnh hưởng đến hơn 700 sản phẩm. Những mục tiêu bị áp thuế nặng nhất bao gồm thép và các sản phẩm từ kim loại, thiết bị gia dụng, máy móc và thiết bị nông nghiệp, các sản phẩm từ sữa.

Để giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế trong nước, Ottawa cũng tuyên bố khởi động một gói hỗ trợ trị giá 5,42 tỷ USD nhằm trợ lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như những người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc chiến thương mại này.

Hồi cuối tháng 8, Thủ tướng Canada Mark Carney đã từng khẳng định lập trường cứng rắn của nước này: "Canada sẽ đáp trả các mức thuế mới của Washington một cách sòng phẳng, tương đương từng USD, nhằm bảo vệ người lao động, nông dân, các gia đình và doanh nghiệp Canada."

Cuộc chiến thương mại này bắt nguồn từ tháng 7 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế lên tới 50% đối với hàng hóa Canada, viện dẫn lý do Mỹ đang phải chịu sự "đối xử phân biệt". Mặc dù thông báo này đã thúc đẩy hai quốc gia bước vào bàn đàm phán thương mại trong tháng 8, nhưng một thỏa thuận cuối cùng đã không thể trở thành hiện thực trước thời hạn chót do ông Trump đặt ra.

Căng thẳng song phương hiện không chỉ dừng lại ở các đòn bẩy kinh tế. Ngay trước thời điểm Canada chính thức áp thuế, ông Trump đã đe dọa sẽ cấm nhà sản xuất máy bay Bombardier (có trụ sở tại Canada) bán máy bay tại thị trường Mỹ, trừ khi hãng này chuyển dây chuyền sản xuất vào lãnh thổ Mỹ.

Thậm chí, tranh cãi đã lan sang các vấn đề mang tính biểu tượng. Tháng trước, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp đổi tên Hồ Ontario thành "Hồ America" trong các văn bản và mục đích sử dụng của chính phủ liên bang Mỹ.

Trong khi mục đích của các đòn thuế quan là gây áp lực lên đối phương, giới quan sát nhận định nền kinh tế Mỹ cũng sẽ phải gánh chịu thiệt hại không nhỏ.

Đòn trả đũa của Canada có thể đặt áp lực tài chính khổng lồ lên các nhà sản xuất ô tô Mỹ, bởi Canada hiện đang là khách hàng nhập khẩu ô tô sản xuất tại Mỹ lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, người dân Mỹ có thể sẽ sớm chứng kiến tình trạng lạm phát giá cả đối với 550 mặt hàng tiêu dùng có nguồn gốc từ Canada.

Theo một báo cáo mới đây từ Viện Kinh tế Thế giới Kiel, trái với mục tiêu ban đầu của các chính sách bảo hộ, chính các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng Mỹ sẽ phải gánh chịu tới 96% gánh nặng tài chính từ các mức thuế này.