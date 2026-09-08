Phát hiện phòng phẫu thuật bên trong sào huyệt lừa đảo ở Campuchia

Ngày 7/9, một đoàn gồm giới chức Thái Lan cùng các nhà báo trong và ngoài nước tới khảo sát khu phức hợp O’Smach, gần cửa khẩu Chong Chom thuộc tỉnh Surin, Thái Lan. Khu vực này hiện do quân đội Thái Lan kiểm soát sau các cuộc đụng độ biên giới giữa hai nước. Khu phức hợp rộng khoảng 80 ha, được cho là từng được sử dụng làm trung tâm vận hành các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.

Phòng phẫu thuật bên trong Bệnh viện Zhong Nan tại khu phức hợp O’Smach.

Theo Nation TV, bên trong khu phức hợp có tổng cộng 157 tòa nhà. Trong quá trình kiểm tra các khu vực từ A đến E, đoàn khảo sát phát hiện một bệnh viện mang tên Zhong Nan với nhiều phòng chức năng và thiết bị y tế.

Đáng chú ý nhất là các phòng phẫu thuật bên trong bệnh viện. Theo thông tin được phía Thái Lan công bố, cơ quan chức năng đang điều tra khả năng những căn phòng này từng được sử dụng cho hoạt động liên quan đến buôn bán nội tạng. Tuy nhiên, đến nay chưa có kết luận chính thức.

Ngoài bệnh viện, lực lượng kiểm tra còn phát hiện hàng loạt căn phòng được dựng giống đồn cảnh sát của nhiều quốc gia, gồm Trung Quốc, Indonesia, Brazil, Australia, Singapore và Việt Nam. Các phòng này được bài trí nhằm tạo cảm giác như một cơ quan công quyền thật. Bên trong có đồng phục cảnh sát của nhiều nước, khu vực thẩm vấn giả, phông nền phục vụ quay video và hình ảnh mô phỏng cảnh bắt giữ.

Theo giới chức Thái Lan, những bối cảnh giả được sử dụng trong quá trình lừa đảo qua điện thoại và video. Kẻ lừa đảo có thể giả danh cảnh sát hoặc nhân viên cơ quan chức năng, sau đó sử dụng không gian phía sau để khiến nạn nhân tin rằng họ đang làm việc tại một đồn cảnh sát thật.

Đồng phục cảnh sát giả được phát hiện trong khu lừa đảo.

Nhiều kịch bản hội thoại cũng được tìm thấy trong các tòa nhà. Nội dung được chuẩn bị sẵn để những người tham gia đường dây học cách tiếp cận nạn nhân, tạo áp lực tâm lý và dẫn dắt họ làm theo yêu cầu.

Ngoài ra, khu phức hợp còn có những phòng được cho là dùng để kiểm tra kỹ năng của người tham gia lừa đảo. Tại đây, họ có thể được đào tạo cách nói chuyện, xử lý tình huống và thực hành theo các kịch bản khác nhau trước khi trực tiếp tiếp cận nạn nhân.

Những người tham gia lừa đảo được đào tạo bài bản để nhập vai cảnh sát, nhân viên ngân hàng...

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều tòa nhà hiện xuống cấp, một số khu vực bị ngập nước, đồ đạc bên trong hư hỏng. Cơ quan chức năng Thái Lan cho biết quá trình điều tra vẫn đang tiếp tục, đặc biệt đối với mục đích sử dụng của bệnh viện Zhong Nan và các phòng mổ bên trong.