Hình hài chi tiết khu đô thị sông Hồng đón 1,2 triệu dân tương lai

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 để thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Phạm vi nghiên cứu trải dài 40 km theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, đi giữa đô thị trung tâm, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 9 xã và 7 phường ven sông Hồng.

Quy mô nghiên cứu khoảng 11.418 ha, trong đó hiện trạng khu vực quy hoạch gồm trên 3.600 ha mặt nước (chiếm 30%), đất sản xuất nông nghiệp khoảng 5.700 ha (chiếm 50%), đất ở khoảng 1.100 ha (chiếm 10%). Tổng dân số khoảng 280.000, phân bố không đồng đều, gồm cả dân cư đô thị và ngoại thành. Trong phạm vi quy hoạch hiện có 123 di tích (một di tích quốc gia đặc biệt, 26 di tích cấp quốc gia, 35 di tích cấp thành phố, 61 di tích chưa xếp hạng) và 14 địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến.

Đồ án điều chỉnh phân làm ba đoạn không gian. Phân đoạn 1 (từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long) diện tích khoảng 3.400 ha, dân số khoảng 160.000, được định hướng là khu vực tái thiết đô thị, cải tạo chỉnh trang làng xóm truyền thống, phát triển công viên sinh thái, bảo tồn tự nhiên và thể dục thể thao.

Phân đoạn 2 (từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì) diện tích khoảng 4.500 ha, dân số khoảng 541.000, là khu vực trọng tâm - “Phòng khách đô thị”, khu vực tái thiết đô thị, trung tâm dịch vụ tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo, công trình điểm nhấn liên kết Hồ Tây - Cổ Loa.

Phân đoạn 3 (từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở) diện tích khoảng 3.400 ha, dân số khoảng 499.000. Khu vực này tập trung các cụm công viên, phát triển đô thị (khu đô thị định cư và đa mục tiêu phường Lĩnh Nam), khu dịch vụ - thương mại và các không gian nông nghiệp sinh thái.

Về tầng cao, định hướng phổ biến từ 30 đến 45 tầng, trong đó có công trình điểm nhấn và biểu tượng đô thị là tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng. Làng xóm truyền thống dự kiến cao 3 tầng (sẽ được đánh giá theo tiêu chí cụ thể của từng dự án trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500).

Trong phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Hà Nội xác định rõ các khu dân cư, làng xóm cần di dời để bảo đảm an toàn phòng chống lũ, phục vụ dự án trục cảnh quan sông Hồng, đồng thời giữ lại nhiều làng truyền thống có giá trị lịch sử, văn hóa.

Hai cụm làng thuộc diện di dời theo Quyết định 257 ngày 18/2/2016 của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình là Võng La - Hải Bối thuộc xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh (khoảng 27 ha) và làng Bắc Cầu thuộc phường Bồ Đề (khoảng 35,5 ha). Cụm làng Võng La - Hải Bối sẽ được di dời một phần diện tích khu dân cư không đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống lũ và khu vực nằm trong phạm vi xây dựng Trục đại lộ cảnh quan thuộc các thôn Võng La, Yên Hà, Hải Bối.

Hai cụm làng thuộc diện tái thiết để phục vụ kiến tạo khu vực “phòng khách đô thị” của Thủ đô, gồm cụm làng Nhật Tân - Tứ Liên thuộc phường Hồng Hà (khoảng 96 ha) và cụm làng Thống Nhất (Hạ Trại, Trung Thôn) thuộc phường Long Biên (khoảng 12 ha).

8 cụm làng thuộc diện cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc gồm: Văn Quán - Đông Cao - Tráng Việt thuộc xã Mê Linh; Ngọc Giang - Lực Canh - Văn Tinh thuộc xã Vĩnh Thanh, Đông Anh; Bát Tràng - Giang Cao - Kim Lan thuộc xã Bát Tràng (di dời một phần khoảng 4,5 ha theo quy hoạch phòng chống lũ); Văn Đức thuộc xã Bát Tràng; Thúy Lĩnh thuộc phường Lĩnh Nam; Yên Mỹ thuộc xã Thanh Trì; Đại Lan thuộc xã Nam Phù; Tranh Khúc - Vạn Phúc thuộc xã Nam Phù.

Phương án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 để thực hiện dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ được lấy ý kiến cộng đồng từ ngày 7/9 đến 27/9 bằng trực tuyến và trực tiếp.