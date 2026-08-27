Tổng thống Mỹ Trump nói đã đến lúc ‘Canada nhận bài học’

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

“Tôi đã có một thỏa thuận, thỏa thuận khá tốt. Họ không có thứ gì mà chúng ta bắt buộc phải có, chúng ta vẫn có thể xoay xở. Ý tôi là, có một vài thứ sẽ khiến mọi chuyện hơi bất tiện, nhưng chúng ta có thể mua chúng từ nơi khác. Và đã đến lúc cho Canada thấy rằng họ không thể tiếp tục làm như vậy nữa”, Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn ngày 26/8.

Cuối tuần qua, ông Trump áp mức thuế 50% với lượng hàng hoá trị giá 20 tỷ USD nhập từ Canada, sau khi đàm phán giữa hai nước sụp đổ.

Canada đáp trả, bằng cách áp thuế trả đũa với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ nhập khẩu hằng năm, đồng thời triển khai các gói hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Chính sách này sẽ có hiệu lực từ ngày 8/9.

Ông Trump cũng công bố mức thuế 50% với ô tô và phụ tùng ô tô của Canada, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Canada cho biết việc Mỹ từ chối gia hạn miễn giảm thuế đối với xe hạng trung và hạng nặng là một trong những lý do khiến hai bên không đạt được thỏa thuận.

Đại sứ quán Canada tại Washington chưa đưa ra bình luận về phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Trump.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Canada (CBC) cùng ngày, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết hiện “không có kênh liên lạc mở nào với phía Canada”, nhưng ông có quan hệ tốt với Bộ trưởng Canada Dominic LeBlanc, người đang phụ trách vấn đề thương mại với Mỹ.

“Nếu phía Canada tiếp tục trả đũa, tất nhiên chúng tôi sẽ không chỉ ngồi yên và chấp nhận điều đó. Tôi biết người dân Canada đang cảm thấy thế nào và họ nghĩ gì. Chúng tôi có chính sách thương mại của riêng mình và sẽ tiếp tục triển khai theo cách tốt nhất cho nước Mỹ”, ông Greer nói.

Cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro dự đoán thỏa thuận mà Canada cuối cùng đạt được với Mỹ sẽ tệ hơn thỏa thuận mà Washington đề xuất tuần trước.

“Điều này đơn giản là sẽ không có kết cục tốt đẹp cho Canada. Tôi dự đoán thỏa thuận mà các bạn đã có, nhưng lại từ chối, sẽ không bao giờ được đưa ra một lần nữa. Bất cứ điều gì các bạn nhận được sau này cũng sẽ ít hơn thỏa thuận đó”, ông Navarro nói trên C-SPAN.

Navarro nói thêm rằng đề nghị của Mỹ dành cho Canada “khiến tôi cảm thấy không thoải mái”, bởi ông cho rằng thỏa thuận này mang lại lợi thế quá lớn cho quốc gia láng giềng phía bắc của Mỹ.

“Xét về mặt kinh tế, không có lý do gì họ nên từ chối nó”, ông nói.