Nhiệt độ miền Bắc bắt đầu giảm dần do không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (9/9), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ lúc 7 sáng nay giờ phổ biến 26-29 độ.

Miền Bắc đang giảm nhiệt do không khí lạnh tràn về. Ảnh: Tuấn Anh

Gần sáng và sáng 10/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 10/9 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ.

Khu vực Hà Nội từ đêm 9/9 đến ngày 10/9 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 10/9 trời chuyển mát.

Trên biển, từ ngày 10/9, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5. Từ đêm 10/9, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 1,5-2,5m, riêng vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ 2,0-3,0m, biển động.

Từ chiều tối 9/9 đến ngày 10/9, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 10/9, Thanh Hóa đến Tp.Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về diễn biến mưa. Đêm qua và sáng nay (9/9), khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 8/9 đến 8 giờ ngày 9/9 có nơi trên 100mm như trạm: Ea Kmut (Đắk Lắk) 130.2mm, Gia Nghĩa (Lâm Đồng) 106mm,…

Ngày và đêm 10/9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngày và đêm 9/9, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa vừa với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Chiều và đêm 9/9, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, khu vực miền Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 11/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biễn phức tạp.