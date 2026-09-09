Nhà lãnh đạo thế giới hiện có mức lương cao nhất sẽ được tăng lương thêm 1 triệu USD

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: GI.

Ông Lawrence Wong sẽ nhận được khoản tăng lương hàng năm là 1,4 triệu đô la Singapore (1,1 triệu USD). Ông cho biết sẽ quyên góp khoản tăng lương này cho các tổ chức từ thiện trong vòng 5 năm tới.

Ông Wong cho rằng việc tăng lương cho các bộ trưởng là cần thiết để thu hút nhân tài giỏi hơn. Trước đây, chính phủ từng lập luận rằng việc trả lương cao cho các bộ trưởng sẽ ngăn chặn tham nhũng.

Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải sự chỉ trích ở Singapore, nơi người dân đang rất lo ngại về vấn đề an ninh việc làm và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Ngay cả trước khi được tăng lương, ông Wong vẫn là nhà lãnh đạo thế giới được trả lương cao nhất.

Hiện tại, ông đang nhận mức lương hàng năm là 2,2 triệu đô la Singapore và mức lương của ông sẽ tăng hơn 60% lên 3,6 triệu đô la Singapore (2,8 triệu USD).

Tiếp theo là Trưởng đặc khu Hồng Kông John Lee, người kiếm được khoảng 719.000 USD, sau đó là Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin với 606.000 USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kiếm được 400.000 USD mỗi năm, trong khi Thủ tướng Anh Andy Burnham nhận được 230.000 USD.

Hôm thứ Ba, ông Wong thừa nhận rằng mức lương của các bộ trưởng Singapore đã thu hút sự chú ý vì nó cao hơn nhiều so với thu nhập của hầu hết người dân. Thu nhập trung bình hàng tháng ở nước này là 5.775 đô la Singapore.

Nhưng ông lập luận rằng ông đã gặp khó khăn trong việc thuyết phục các lãnh đạo doanh nghiệp và các quan chức cấp cao ra tranh cử vào các chức vụ chính trị.

Ông nói rằng mặc dù chính phủ không thể trả mức lương tương xứng với một số người này, nhưng "chúng tôi không đặt ra rào cản tài chính quá cao" để họ từ bỏ sự nghiệp và tham gia chính trị.

"Nhìn chung, tôi tin rằng điều này sẽ mang lại cho tôi và các thủ tướng tương lai cơ hội tốt hơn để thuyết phục những người Singapore có năng lực ra tranh cử, và để xây dựng đội ngũ mạnh nhất có thể cho Singapore" - ông nói.

Hiện tại, mức lương cơ bản của các bộ trưởng vào khoảng 1,1 triệu đô la Singapore. Với chế độ lương mới, con số này sẽ tăng lên khoảng 1,2 triệu đô la Singapore.

Tuy nhiên, ông Wong cho biết ông dự đoán hầu hết các bộ trưởng này sẽ nhận được nhiều hơn thế - khoảng 1,35 triệu đô la Singapore - vào cuối nhiệm kỳ chính phủ hiện tại, vì lương sẽ tăng dựa trên hiệu quả công việc.

Một phần trong gói lương của họ được quyết định bởi việc quốc gia đó có đạt được các mục tiêu nhất định về tỷ lệ thất nghiệp, tăng trưởng thu nhập và tăng trưởng GDP hay không.

Vấn đề mức lương cao của các bộ trưởng Singapore từ lâu đã là tâm điểm chỉ trích đối với đảng cầm quyền Hành động Nhân dân (PAP), đảng đã lãnh đạo đất nước kể từ khi giành độc lập.

Trong cuộc tổng tuyển cử mang tính bước ngoặt năm 2011, đảng PAP chứng kiến tỷ lệ phiếu bầu thấp nhất trong nhiều thập kỷ, một phần do sự bất mãn của cử tri về mức lương của các bộ trưởng cũng như chính sách nhập cư. Năm sau đó, chính phủ đã cắt giảm lương của các bộ trưởng.

Người tiền nhiệm của ông Wong, ông Lý Hiển Long, cũng đã cam kết quyên góp phần tăng lương của mình cho các tổ chức từ thiện trong nhiều năm kể từ năm 2007.

Trong nhiều năm qua, Singapore là một trong những nước ít tham nhũng nhất thế giới, họ luôn nằm trong top đầu bảng xếp hạng Chỉ số Nhận thức Tham nhũng hàng năm của Tổ chức Minh bạch Quốc tế. Chính phủ Singapore lấy điều này làm bằng chứng cho thấy hệ thống trả lương cho bộ trưởng hoạt động hiệu quả, lập luận rằng nó làm giảm sự cám dỗ đối với các bộ trưởng trong việc nhận hối lộ.

Nhưng ở một quốc gia nơi thu nhập bình quân thấp hơn nhiều so với những con số đó, vấn đề này vẫn tiếp tục gây bức xúc và thông báo mới nhất cũng không phải là ngoại lệ.

Hôm thứ Ba, nhiều người dùng mạng đã đăng tải những bình luận chỉ trích việc tăng lương, cho rằng đó là hành động "thiếu nhạy cảm" trước những lo ngại hiện nay về việc cắt giảm nhân sự, việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp và lạm phát.

Theo số liệu của chính phủ, số lượng người bị sa thải ở Singapore đã đạt mức cao nhất trong hơn 5 năm vào quý vừa qua.

Nhưng cũng có một vài người đồng tình với động thái này, cho rằng việc có "những người giỏi nhất" điều hành đất nước là cần thiết.