Vì sao đợt mưa lớn ở miền Trung diễn biến phức tạp?

Cảnh báo mưa lớn ở nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (9/9), khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 8/9 đến 3 giờ ngày 9/9 có nơi trên 50mm như trạm: Quảng Tân (Lâm Đồng) 91.6mm, Cư Dliê MNông (Đắk Lắk) 63.4mm, Phù Mỹ (Gia Lai) 57.6mm,…

Dự báo chiều và đêm 9/9, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Miền Trung sắp đón một đợt mưa rất lớn kéo dài nhiều ngày. Ảnh: PV

Chiều tối và đêm 9/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ khoảng ngày 10/9 đến hết đêm 11/9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm/đợt, cục bộ có nơi trên 250mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Từ ngày 12/9, mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biễn phức tạp.

Hình thế đa thiên tai gây đợt mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ ngày 10/9, thời tiết khu vực miền Trung bị chi phối bởi nhiều hình thái thời tiết và thiên tai có thể gây ra mưa lớn trên diện rộng và kéo dài.

2 kịch bản diễn biến mưa lớn ở miền Trung được đưa ra. Ở kịch bản 1, có xác suất 60-70%, mưa lớn tại miền Trung bắt đầu từ 10/9 và kéo dài đến 16/9. Vùng tâm mưa được dự báo tập trung từ Hà Tĩnh đến Gia Lai. Kịch bản 2 có xác suất 30-40%, mưa lớn bắt đầu khoảng 14/9 và kéo dài đến 17/9. Vùng tâm mưa tập trung từ Nghệ An đến TP Huế.

Đến thời điểm này, cơ quan khí tượng nhận định khả năng kịch bản 1 xảy ra là rất lớn. Theo cơ quan khí tượng, đợt mưa lớn trên khả năng hình thành trong bối cảnh dải hội tụ nhiệt đới hoạt động, kết hợp với không khí lạnh và khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới/bão trên Biển Đông.

Cụ thể, một dải hội tụ nhiệt đới đang hình thành, có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ. Khoảng 12-13/9, trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng cao hình thành áp thấp nhiệt đới ở khu vực giữa Biển Đông, với xác suất 70-80%. Sau đó, áp thấp nhiệt đới này có thể mạnh lên thành bão với xác suất 30-40%.

Trong khi đó, một đợt không khí lạnh cường độ không quá mạnh được dự báo tác động đến miền Bắc từ 9-11/9. Đây là đợt không khí lạnh đầu mùa, xuất hiện sớm hơn khoảng 3-5 ngày so với trung bình.

Ngoài ra, trong khoảng 9-12/9, gió mùa Tây Nam có khả năng tăng cường mạnh, khiến khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa dông nhiều hơn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, từ ngày 12/9, mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp, phụ thuộc vào hoạt động của không khí lạnh và áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành trên Biển Đông. Vì vậy cần cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Miền Trung bắt đầu bước vào cao điểm mùa mưa, thường kéo dài từ tháng 9-12 hàng năm. Đây là thời kỳ không khí lạnh hoạt động mạnh, kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, gây ra các đợt mưa lớn kéo dài.

Ngoài ra, thời kỳ từ tháng 9 hàng năm, các cơn bão/áp thấp nhiệt đới thường có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam, đổ bộ vào miền Trung nước ta, gây ra các đợt mưa lớn kèm lũ lụt, sạt lở đất và lũ quét.

Để chủ động ứng phó các hình thái thiên tai có thể xảy ra trong 10 ngày tới, đặc biệt là đối với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có thể mạnh lên thành bão và gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển.

Đồng thời, các địa phương thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Các địa phương phải giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển, đảo; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.