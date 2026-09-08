Trung Quốc bất ngờ tung yêu cầu "nóng" cho Ukraine

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh RFI

Trung Quốc đã chính thức đưa ra lời đề nghị yêu cầu Ukraine không tiến hành các cuộc không kích hoặc tấn công nhắm vào thành phố Vladivostok - trung tâm hàng đầu của Nga tại khu vực Viễn Đông. Thông tin này được hãng tin Kyodo News dẫn các nguồn tin ngoại giao độc quyền công bố.

Lý do đằng sau bước đi này của Bắc Kinh nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phái đoàn cấp cao Trung Quốc sang tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông. Dẫn đầu phái đoàn trọng điểm này là ông Đinh Tiết Tường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ viện Trung Quốc - được cho là nhân vật quyền lực xếp thứ 6 trong cơ cấu lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sự xác nhận từ phía Ukraine cũng nhanh chóng được đưa ra. Trong bài phát biểu tối ngày 1/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận Kiev đã đồng ý tạm hoãn các cuộc tập kích theo hướng Vladivostok sau lời đề nghị từ một đối tác quốc tế.

"Một cường quốc thế giới khác đã tiếp cận chúng tôi và yêu cầu tạm dừng các cuộc tập kích theo hướng Vladivostok. Chúng tôi sẽ tôn trọng yêu cầu đó", ông Zelensky phát biểu, dù giữ kín tên quốc gia đứng sau yêu cầu.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các chiến tuyến liên tục chứng kiến những màn "thương lượng ngầm" về hỏa lực. Trước đó, Điện Kremlin cũng ra lệnh tạm dừng các cuộc oanh tạc nhắm vào thủ đô Kiev trong ba ngày bắt đầu từ nửa đêm ngày 6/9, với lý do tạo không gian an toàn cho chuyến thăm của phái đoàn đặc phái viên do Tổng thống Mỹ Donald Trump cử tới.