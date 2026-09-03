Hà Lan chuyển nhiều tấn vàng khỏi Mỹ và Canada

Các thỏi vàng trong kho của Xưởng đúc tiền Mỹ ở New York. (Ảnh: AP)

Ngân hàng cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 năm nay, khoảng 86 tấn vàng đã được chuyển tới London. Số vàng này nằm trong tổng số khoảng 313 tấn vàng vốn được lưu giữ tại New York (Mỹ) và Ottawa (Canada).

Trước khi di chuyển, New York lưu giữ 31,3% lượng vàng của Hà Lan, còn Ottawa giữ 19,7%. Sau đợt chuyển này, tỷ lệ vàng được lưu giữ tại mỗi thành phố đều giảm xuống còn 18,5%, Ngân hàng Trung ương Hà Lan cho biết.

Ngân hàng này sở hữu tổng cộng 612,4 tấn vàng, trị giá 72,2 tỷ euro (khoảng 83,6 tỷ USD), tính đến cuối năm 2025.

“Với việc di chuyển này, chúng tôi đã cải thiện khả năng giao dịch của lượng vàng dự trữ. Chúng tôi hy vọng sẽ không bao giờ phải sử dụng đến chúng, nhưng chúng tôi cần tăng cường khả năng chống chịu và mức độ sẵn sàng của mình”, Thống đốc ngân hàng Olaf Sleijpen cho biết trong một tuyên bố.

Ngân hàng cho biết, hơn 27 tấn vàng đã được chuyển từ Mỹ và Canada về kho vàng của Hà Lan, tại căn cứ quân sự gần thị trấn Zeist, miền trung Hà Lan. Ngân hàng không nói rõ những thỏi vàng này đã được vận chuyển qua Đại Tây Dương bằng cách nào. Một lượng vàng tương tự cũng được chuyển từ Zeist sang London.

Phần còn lại của quá trình sắp xếp lại được thực hiện bằng cách bán khoảng 59 tấn vàng tại New York, sau đó sử dụng số tiền thu được để mua vàng tại London.

Ngân hàng Trung ương Hà Lan - thường được gọi bằng tên viết tắt DNB, cho biết lượng vàng được lưu giữ tại Ngân hàng Trung ương Anh “phải đáp ứng các tiêu chuẩn thương mại quốc tế hiện đại và được xem là loại vàng có khả năng giao dịch dễ dàng nhất trên thế giới, do đó sẽ là nguồn vàng có thể được DNB tiếp cận nhanh chóng nhất trong trường hợp xảy ra khủng hoảng”.

Ngược lại, ngân hàng cho biết lượng vàng của họ dự trữ tại New York và Ottawa không thể được sử dụng nhanh chóng và trực tiếp như vậy trong tình huống khủng hoảng.