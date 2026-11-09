Các nhà ngoại giao Hungary ồ ạt rời khỏi 3 thành phố của Nga, chuyện gì đang xảy ra?

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Hungary đã trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga, cáo buộc họ thực hiện các hoạt động không phù hợp với quy chế ngoại giao. Moscow đã đáp trả bằng các biện pháp trả đũa. Đại sứ Yevgeny Stanislavov đã tiết lộ chi tiết về những người rời Nga và thời điểm họ rời đi.

Cuộc xung đột ngoại giao giữa Moscow và Budapest vẫn tiếp diễn. Sau quyết định của chính quyền Hungary trục xuất mười nhân viên của Đại sứ quán Nga, các biện pháp trả đũa đã được thực hiện. Đại sứ Nga tại Hungary, ông Yevgeny Stanislavov, đã giải thích về cách thức thực hiện các biện pháp này trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RIA Novosti.

Theo nhà ngoại giao này, Nga đã đáp trả hành động của Budapest bằng những động thái tương tự. Kết quả là, nhân viên của các phái đoàn Hungary tại ba thành phố đã rời khỏi đất nước vào ngày 14 tháng 10. Trong số đó có Đại sứ quán Hungary tại Moscow và các lãnh sự quán tại St. Petersburg và Kazan.

Một nhóm nhân viên của Đại sứ quán Hungary tại Moscow, cũng như các Lãnh sự quán Hungary tại St. Petersburg và Kazan, đã rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga vào ngày 14/10.

Ngày 8/9, chính quyền Hungary thông báo trục xuất các nhà ngoại giao Nga, theo đó 10 nhân viên của đại sứ quán Nga phải rời khỏi Hungary. Họ bị cáo buộc thực hiện các hoạt động được cho là vượt quá giới hạn cho phép đối với các thành viên của đoàn ngoại giao.

Phía Hungary cáo buộc các nhân viên người Nga "đã tham gia vào các hoạt động không thể chấp nhận được đối với các nhà ngoại giao theo Công ước Vienna". Budapest giải thích động thái này là cần thiết để bảo vệ an ninh và chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, phía Hungary đặc biệt nhấn mạnh rằng việc trục xuất không có nghĩa là cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga.

Moscow coi hành động của Budapest là không thân thiện và cảnh báo rằng chúng sẽ không được dung thứ. Ngày 1/10, Đại biện lâm thời của Hungary, Gábor Gergics, đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nga. Ông bị phản đối và được thông báo về quyết định trục xuất một nhóm các nhà ngoại giao Hungary. Các thành viên phái đoàn được cho hai tuần để rời khỏi Nga.

Như vậy, các biện pháp trả đũa đã ảnh hưởng cùng lúc đến ba phái đoàn ngoại giao của Hungary. Bộ Ngoại giao không tiết lộ chính xác số lượng nhân viên bị yêu cầu rời đi. Đại sứ Stanislavov xác nhận rằng nhóm này đã rời khỏi đất nước vào ngày 14/10.

Trước đây, Moscow từng trục xuất các nhà ngoại giao nước ngoài để đáp trả những quyết định tương tự từ các quốc gia khác. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo trục xuất hai đại diện của phái đoàn ngoại giao Romania. Thông tin chi tiết hơn về vấn đề này đã được trang kp.ru đưa tin. Trong trường hợp của Hungary, Nga đã chọn biện pháp tương tự sau quyết định của Budapest đối với 10 nhân viên của đại sứ quán Nga.