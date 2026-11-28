Nga phê duyệt Chiến lược phát triển Bắc Cực đến năm 2050 Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Chiến lược mới thay thế các văn kiện về chính sách và phát triển vùng Bắc Cực được Nga ban hành từ năm 2020 đến năm 2023, đồng thời mở rộng tầm nhìn đến năm 2050. Văn kiện xác định 10 hướng ưu tiên, trong đó chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân, đẩy mạnh khai thác và chế biến sâu tài nguyên, phát triển khoa học - công nghệ, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, tăng cường quốc phòng, an ninh và mở rộng hợp tác quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký Sắc lệnh phê duyệt Chiến lược phát triển vùng Bắc Cực và bảo đảm an ninh quốc gia tại khu vực này đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Kremlin

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát triển Hành lang vận tải xuyên Bắc Cực trên cơ sở kết nối Tuyến đường biển phương Bắc với hệ thống giao thông và logistics, phục vụ phát triển kinh tế vùng Bắc Cực và Viễn Đông. Nga đặt mục tiêu nâng khối lượng hàng hóa vận chuyển qua Tuyến đường biển phương Bắc từ 37,9 triệu tấn năm 2024 lên 110 - 150,6 triệu tấn vào năm 2035. Chiến lược cũng nhấn mạnh việc phát triển công nghiệp công nghệ cao, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, robot và các công nghệ nội địa trong khai thác, chế biến tài nguyên và quản lý cơ sở hạ tầng.

Về hợp tác quốc tế, Nga chủ trương duy trì Bắc Cực là khu vực hòa bình, ổn định và hợp tác, đồng thời tăng cường quan hệ với các quốc gia có chính sách mang tính xây dựng đối với Nga. Chiến lược chú trọng triển khai các dự án chung về khai thác tài nguyên, phát triển Hành lang vận tải xuyên Bắc Cực, thu hút đầu tư, công nghệ và chuyên gia nước ngoài. Đáng chú ý, văn kiện xác định sự gia tăng vai trò kinh tế và chính trị của Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á là một trong những yếu tố tác động đến triển vọng phát triển của vùng Bắc Cực.