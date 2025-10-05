‘Bóng ma’ bí ẩn của Ukraine - nỗi khiếp sợ của máy bay Nga ở Crimea

Thông báo trên mạng xã hội vào tuần trước, Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết đơn vị “Bóng ma” của quân đội Ukraine đã phá huỷ 2 vận tải cơ An-26 của Nga trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào bán đảo Crimea.

“Trong các cuộc đột kích vào bán đảo [Crimea], lực lượng đặc nhiệm Tình báo quân sự Ukraine đã đốt cháy 2 vận tải cơ An-26 của quân Nga, đồng thời tấn công 1 trạm radar mặt đất và 1 radar bờ biển MR-10M1 ‘Mys M1’” – HUR cho biết hôm 25-9.

UAV của đặc nhiệm HUR phá huỷ 2 vận tải cơ An-26 của Nga trên bán đảo Crimea. Ảnh chụp màn hình: HUR

Vận tải cơ An-26, mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gọi là “Curl, là máy bay cánh quạt 2 động cơ phát triển từ thời Liên Xô, được sử dụng rộng rãi cho mục đích vận tải ở cự ly ngắn hoặc trung bình, có khả năng chở tới 40 binh sĩ hoặc 5,5 tấn hàng hoá. Chiếc máy bay này được đưa vào sử dụng lần đầu tiên vào năm 1970 và không được sản xuất kể từ những năm 1980, theo tờ Bussiness Insider.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Bộ Quốc phòng Ukraine đã báo cáo về vụ tấn công nói trên và chia sẻ đoạn video ghi lại những gì dường như là cuộc tấn công bằng UAV, cùng với các đoạn video ghi lại cảnh máy bay bốc cháy.

Ukraine không cho biết loại UAV nào đã được sử dụng hoặc cách thức chúng được triển khai, nhưng lực lượng Ukraine thường sử dụng cả UAV tấn công tầm xa và tầm ngắn để nhắm vào máy bay Nga đỗ tại các căn cứ không quân ở cả Crimea và bên trong lãnh thổ Nga.

Quân đội Ukraine mô tả đây là một phần của nỗ lực đang diễn ra của Kiev “nhằm tiêu diệt các mục tiêu giá trị cao” của Nga trên bán đảo Crimea.

Trước đó vào ngày 23-9, đơn vị “Bóng ma” cũng đã phá hủy 2 máy bay Be-12 “Chaika” của Nga trong một cuộc tấn công ở bán đảo Crimea. HUR gọi đây là lần đầu tiên trong lịch sử loại máy bay này bị tiêu diệt trong chiến đấu.

Be-12 Chaika (“Chim mòng biển” ở Nga) là máy bay lưỡng dụng thời Liên Xô vẫn được sử dụng dọc Biển Đen, có khả năng phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm của đối phương.

Hình ảnh từ video mà Ukraine cho là đã phá hủy 2 máy bay chiến đấu Be-12 "Chaika" của Nga. Ảnh: Intelligence Service of Ukraine

Trong những tuần gần đây, các cuộc tấn công của Ukraine tại đây đã gia tăng rõ rệt. HUR cho biết đơn vị “Bóng ma” cũng đã phá hủy 3 trực thăng Mi-8 của Nga và 1 radar Nebo-U ở Crimea trong một cuộc tấn công giữa tháng 9.

Ngoài các cuộc tấn công gần đây nhằm vào máy bay chiến đấu của Nga, đơn vị “Bóng ma” của Ukraine còn tuyên bố đã thực hiện hàng loạt đòn đánh vào trang thiết bị và căn cứ của Nga, chủ yếu ở bán đảo Crimea, dù chi tiết vẫn còn hạn chế. Chẳng hạn, Ukraine từng báo cáo rằng họ đã tấn công vào các bộ phận của hệ thống phòng không S-400 “Triumf” của Nga, cũng như nhiều mục tiêu radar và thông tin liên lạc khác.

Đây là một đơn vị đặc biệt trực thuộc HUR, được mô tả có nhiệm vụ là “phi quân sự hóa Crimea". Đơn vị này đã phá hủy máy bay và hệ thống phòng không của Nga, đánh trúng các căn cứ Nga, nhắm vào cơ sở hạ tầng giám sát của Nga, cũng như tiến hành các cuộc săn đêm để tìm kiếm tài sản quân sự của Nga.

Trong suốt cuộc xung đột với Nga, Ukraine đã tấn công các mục tiêu quân sự của Nga ở bán đảo Crimea và Biển Đen bằng UAV, tên lửa và tàu không người lái. Ngoài việc đánh trúng máy bay, các cuộc tấn công của Ukraine còn gây thiệt hại cho sở chỉ huy quân sự Nga, cũng như làm hư hại và đánh chìm tàu Nga, buộc Nga phải di chuyển phần lớn Hạm đội Biển Đen đến vùng biển an toàn hơn, xa Ukraine hơn.

Crimea có ý nghĩa vô cùng quan trọng và mang tính biểu tượng đối với Ukraine. Nga đã sáp nhập bán đảo này từ năm 2014 và việc giành lại nó là một mục tiêu lớn của Kiev.

Nga và Ukraine đều muốn loại bỏ máy bay của đối phương nhằm cản trở khả năng tiến hành các chuyến bay trinh sát hoặc các đòn tấn công. Cả hai bên đều gặp khó khăn trong việc khai thác tối đa năng lực không quân của mình giữa nỗ lực đánh phá các mục tiêu trên mặt đất và việc triển khai mạng lưới phòng không dày đặc để nhắm vào máy bay đối phương, đồng nghĩa với việc không bên nào có thể giành toàn quyền kiểm soát chiến trường hoặc bay thường xuyên quá gần tiền tuyến.