Ukraine tập kích 'ô phòng không' của Nga ở Voronezh

Lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công trạm radar cảnh báo sớm tầm xa P-14F Lena và tổ hợp radar kiểm soát không lưu Sopka-2 đặt tại tỉnh Voronezh của Nga bằng máy bay không người lái (UAV).

Theo SOF, các cuộc không kích được thực hiện vào đêm ngày 30/9, rạng sáng 1/10. Cơ quan này không tiết lộ loại UAV được Ukraine sử dụng trong cuộc tấn công.

"Cả hai hệ thống phòng không của Nga đều được triển khai để chống UAV của Ukraine nhưng không hiệu quả. Kiev sẽ tiếp tục các cuộc tấn công để làm suy yếu khả năng phòng thủ của Nga", SOF nhấn mạnh.

Được biết, radar P-14F Lena là một phần của hệ thống kiểm soát không phận xung quanh căn cứ không quân Buturlinovka. Trong khi đó, radar Sopka-2 là một phần của hệ thống giám sát không phận liên tục dọc biên giới với Ukraine, được đặt tại làng Garmashevka.

Tỉnh Voronezh giáp với tỉnh Kharkiv của Ukraine và thường được lực lượng Nga sử dụng làm "bàn đạp" cho cuộc tấn công vào tiền tuyến cũng như thành phố Kharkiv.

Trong thời gian gần đây Kiev liên tục tăng cường tập kích vào hạ tầng quân sự của Nga. Trước đó, ngày 26/9, tình báo quân sự Ukraine cho biết đã phá hủy hai trạm radar phòng thủ bờ biển của Nga trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Crimea. Ngày 21/9, lực lượng Ukraine cũng đã tấn công 55Zh6U Nebo-U - một hệ thống cảnh báo sớm di động có khả năng phát hiện máy bay tàng hình và tên lửa hành trình tầm xa ở Crimea.

Các đòn đánh nối tiếp này cho thấy Ukraine đang nỗ lực "làm mù" lá chắn phòng không của Nga, nhằm tạo khoảng trống trên không, phục vụ các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương.

Giới quan sát nhận định nếu Ukraine duy trì được nhịp độ này, năng lực kiểm soát bầu trời của Nga ở khu vực tiền tuyến có thể bị ảnh hưởng đáng kể.