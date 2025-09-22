Bộ trưởng Quốc phòng Litva kêu gọi bắn hạ máy bay Nga, Moscow lên tiếng

Một cặp máy bay MiG-31 của Nga đang tiếp nhiên liệu trên không (ảnh: Kirill Mushak)

Hôm 20/9, Bộ trưởng Quốc phòng Litva – bà Dovile Sakaliene – kêu gọi các nước thành viên NATO bắn hạ chiến đấu cơ Nga, như Thổ Nhĩ Kỳ từng làm vào năm 2015.

“Chúng ta cần nghiêm túc”, bà Sakaliene bình luận trên mạng xã hội X, đồng thời cáo buộc Nga đang “thử thách” biên giới của NATO “vì một lý do nào đó”.

Theo bà Sakaliene, 10 năm trước, Thổ Nhĩ Kỳ (một nước thành viên NATO) đã “làm gương” khi bắn hạ một máy bay quân sự Nga. Trong vụ việc này, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố máy bay Su-24 của Nga đã bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Nga khẳng định máy bay hoạt động hoàn toàn trong không phận Syria.

Bình luận của bà Sakaliene được đưa ra sau khi Estonia cáo buộc 3 chiến đấu cơ MiG-31 của Nga xâm phạm không phận hôm 19/9, điều mà Moscow phủ nhận.

Kyiv Independent hôm 21/9 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết, NATO sẵn sàng sử dụng vũ lực trong tình huống tương tự.

“Chúng tôi đã thấy vào ngày 19/9 rằng NATO đang làm việc rất hiệu quả. Thậm chí trong trường hợp chúng tôi thực sự phải sử dụng biện pháp cuối cùng, tức là sử dụng vũ lực, thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng cho việc đó”, ông Pevkur nói.

Theo ông Pevkur, bằng các vụ xâm nhập không phận, Nga đang muốn “chuyển hướng chú ý” của NATO khỏi Ukraine.

Trả lời phỏng vấn của TASS hôm 21/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga – bà Maria Zakharova – cho rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Litva nên quay lại chuyên ngành tâm lý của mình vì nỗi sợ nước Nga.

“Bà ấy học chuyên ngành tâm lý nên chắc chắn am hiểu việc tự vượt qua nỗi sợ của bản thân. Chúng tôi chúc “thạc sĩ tâm lý học pháp lý” thành công khi làm đúng chuyên môn của mình”, bà Zakharova nói, đề cập tới việc Bộ trưởng Sakaliene kêu gọi NATO bắn hạ các máy bay Nga.

Năm 2003, bà Sakaliene từng nhận bằng thạc sĩ ngành tâm lý học pháp lý tại Trường Đại học Mykolas Romeris (Litva).

Theo Reuters, vài tuần gần đây, các nước thành viên NATO liên tục cáo buộc chiến đấu cơ, máy bay không người lái (UAV) Nga xâm nhập không phận, trong bối cảnh xung đột Ukraine tiếp diễn.

Hôm 10/9, Ba Lan tuyên bố 19 UAV xâm nhập không phận nước này. Quân đội Ba Lan, phối hợp với lực lượng NATO, đã bắn hạ một số UAV “gây đe dọa”.

Ba ngày sau, Romania báo cáo một vụ UAV xâm nhập không phận và điều 2 tiêm kích F-16 theo dõi, cho đến khi máy bay không người lái rời khỏi không phận và được cho là bay về phía Ukraine.

Quân đội Nga bác bỏ những cáo buộc nêu trên và cho rằng tuyên bố từ phía Ba Lan, Romania là không có cơ sở.