Nga nói gì về thông tin "MiG-31 xâm nhập không phận Estonia"?

Reuters ngày 19/9 dẫn thông cáo của Chính phủ Estonia cáo buộc Nga triển khai 3 tiêm kích đánh chặn MiG-31 xâm nhập không phận nước này trong 12 phút liên tục tại khu vực đảo Vaindloo trên vịnh Phần Lan, cách thủ đô Tallinn khoảng 100 km.

Tiêm kích MiG-31 của Nga. Ảnh: RiaNovosti

Theo thông tin mà quân đội Estonia đưa ra, nhóm tiêm kích MiG-31 Nga không khai báo lộ trình bay, tắt bộ phát đáp và không liên lạc với trạm kiểm soát không lưu. Phía Estonia cho rằng phi cơ Nga từng nhiều lần xâm nhập đảo Vaindloo, nhưng chưa từng kéo dài như sự cố ngày 19/9.

"Nga xâm phạm không phận Estonia 4 lần trong năm qua, điều này là không thể chấp nhận được, nhưng hành vi vi phạm ngày hôm nay, khi ba chiến đấu cơ nước này đi vào không phận của chúng tôi, là hành vi trắng trợn chưa từng có", Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cùng ngày tuyên bố.

Trong khi đó, người phát ngôn NATO Allison Hart khẳng định liên minh này "đã phản ứng ngay lập tức và chặn các tiêm kích Nga", nhưng không nêu chi tiết. Phát ngôn viên Hart đồng thời mô tả đây là "một ví dụ nữa về hành vi liều lĩnh của Nga và khả năng phản ứng của NATO".

Bản đồ khu vực Baltic và vùng Kaliningrad của Nga. Ảnh: AlJazeera

Estonia và NATO chưa công bố bằng chứng cho cáo buộc. Rạng sáng nay (20/9), RiaNovosti dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, nhóm 3 tiêm kích MiG-31 của quân đội Nga ngày 19/9 thực hiện hành trình bay từ khu vực Karelia đến vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga bên bờ Baltic.

"Chuyến bay được thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy định không phận quốc tế và không vi phạm biên giới của các quốc gia khác. Điều này được xác nhận bằng quy trình giám sát khách quan", Bộ Quốc phòng Nga nêu và nhấn mạnh các tiêm kích MiG-31 đã bay cách đảo Vaindloo hơn 3km.

Quân đội Nga đồng thời nêu rõ, các tiêm kích Nga chỉ hoạt động ở không phận trên các vùng biển quốc tế, không cắt ngang các tuyến hàng không và cũng không tiếp cận hoặc "tiếp xúc nguy hiểm" với máy bay nước ngoài.

Vụ việc lần này xảy ra 10 ngày sau khi Ba Lan rạng sáng 10/9 cáo buộc khoảng 20 máy bay không người lái (UAV) của Nga xâm nhập lãnh thổ Ba Lan, buộc Warsaw và đồng minh NATO triển khai máy bay chiến đấu bắn hạ ít nhất 4 chiếc UAV.

Moscow sau đó tuyên bố họ không có kế hoạch tấn công mục tiêu nào ở Ba Lan, còn Warsaw thừa nhận những chiếc UAV nói trên không mang theo chất nổ và không gây thiệt hại đáng kể nào.

Giống như cách tiếp cận của Ba Lan, Estonia đã yêu cầu NATO tiến hành tham vấn theo Điều 4 Hiến chương NATO. Theo Reuters, Điều 4 cho phép các quốc gia thành viên kêu gọi thảo luận với các đồng minh nếu họ tin rằng an ninh của mình đang bị đe dọa.