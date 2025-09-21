Nghi vấn Nga đứng sau vụ tấn công mạng làm tê liệt nhiều sân bay châu Âu

Hàng loạt sân bay lớn ở châu Âu, trong đó có Heathrow - Anh, Berlin - Đức và Brussels - Bỉ, đã rơi vào tình trạng hỗn loạn khi hệ thống làm thủ tục trực tuyến bị tê liệt do một cuộc tấn công mạng ngày 20/9.

Các chuyên gia an ninh cảnh báo vụ việc mang “dấu vết của Nga” và thời điểm xảy ra chỉ vài giờ sau khi máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận NATO càng khiến dư luận nghi ngờ.

Hành khách xếp hàng tại nhà ga số 1 của sân bay Berlin Brandenburg BER Willy-Brandt ở Schoenefeld, phía đông nam Berlin, Đức. Nguồn: AFP.

Collins Aerospace - nhà cung cấp hệ thống check-in và boarding cho nhiều hãng hàng không - xác nhận đang gặp “sự cố kỹ thuật” ảnh hưởng đến hành khách. Sự cố này khiến hàng loạt chuyến bay bị hoãn, hủy, gây cảnh tượng chen chúc tại các quầy làm thủ tục.

Ông Rob Jardin - Giám đốc kỹ thuật số tại công ty an ninh mạng NymVPN - nhận định: “Nga sở hữu một trong những nhóm tin tặc lớn nhất thế giới và từng tiến hành nhiều chiến dịch phá hoại nhằm vào năng lượng, viễn thông châu Âu. Đối với điện Kremlin, không gian mạng đã trở thành mặt trận mới”. Ông cho rằng thời điểm xảy ra vụ tấn công, chỉ vài giờ sau khi ba tiêm kích Nga xâm nhập không phận Estonia, càng củng cố nghi vấn.

Hành khách xếp hàng làm thủ tục sau khi một cuộc tấn công mạng gây ra sự chậm trễ tại sân bay quốc tế Brussels, Bỉ. Nguồn: AP.

Ông Paul Charles - chuyên gia hàng không - đánh giá đây là một “cuộc tấn công rất tinh vi” khi đồng loạt ảnh hưởng đến nhiều hãng bay và sân bay. Ông nhấn mạnh Collins Aerospace thuộc RTX là tập đoàn quốc phòng và hàng không lớn nhất thế giới nên việc hệ thống bị xâm nhập đặt ra mối lo ngại nghiêm trọng.

Trong khi đó, hành khách bày tỏ bức xúc khi bị mắc kẹt hàng giờ tại sân bay. Bà Helen Steel (49 tuổi), cho biết đã bật khóc khi bị nhân viên quát tháo tại sân bay Heathrow. “Họ biết sự cố từ hôm qua nhưng không thông báo gì. Tôi đi từ Dorset, Anh từ 3h sáng cùng một con mèo, giờ thì không biết làm sao”, bà chia sẻ.

Một hành khách khác cho hay phải xếp hàng 3 giờ để ký gửi hành lý cho chuyến đi Thái Lan, trong khi một số người bị đổi cổng lên máy bay tới 7 lần ở Brussels, Bỉ mà không nhận được bất kỳ thông tin hay hỗ trợ nào.

Hàng dài người xếp hàng tại Nhà ga số 4 sau khi tin tặc tấn công. Nguồn: andy barnes/w8media.

Đại diện sân bay Heathrow cho biết đang bổ sung nhân sự để hỗ trợ và khuyến cáo hành khách kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi di chuyển. EasyJet khẳng định lịch bay “không bị ảnh hưởng” trong ngày. Brussels Airport và Berlin Brandenburg Airport xác nhận toàn bộ thủ tục hiện phải thực hiện thủ công, gây chậm trễ nghiêm trọng.

RTX - công ty mẹ của Collins Aerospace - xác nhận phần mềm MUSE tại một số sân bay châu Âu bị tấn công, nhưng khẳng định đang khắc phục.

Nga vốn nhiều lần bị cáo buộc đứng sau các vụ tấn công mạng vào hạ tầng hàng không từ khi xung đột Ukraine bùng phát. Chỉ trong tuần này, sân bay Pulkovo ở St. Petersburg cũng báo cáo bị tin tặc đánh sập trang web.

Trong bối cảnh Moscow gia tăng hành động quân sự tại châu Âu, giới chuyên gia cảnh báo an ninh mạng đã trở thành một phần của chiến lược đối đầu. Ông Jardin nhấn mạnh: “Dù có chứng minh được Nga đứng sau hay không, bài học vẫn là châu Âu cần củng cố phòng thủ mạng, phân tán hệ thống để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ chuỗi hạ tầng trọng yếu”.