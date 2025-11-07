Quốc gia NATO có thể quốc hữu hóa nhà máy lọc dầu của Nga

Nhà máy lọc dầu của tập đoàn Lukoil ở Burgas, Bulgaria.

Dự luật mới đề xuất quy định một người quản lý do nhà nước bổ nhiệm có thể toàn quyền điều hành nhà máy lọc dầu và các hoạt động phân phối nhiên liệu của Lukoil tại Bulgaria, bao gồm quyền bán tài sản công ty và gửi tiền thu được vào tài khoản do chính phủ kiểm soát. Dự thảo hiện chưa được trình lên Quốc hội, nhưng nếu được thông qua, nó sẽ tạm đình chỉ toàn bộ quyền quản lý và sở hữu của Nga tại nhà máy, theo Euromaidan Press.

Biện pháp trên xuất hiện sau khi Lukoil tuyên bố kế hoạch bán các tài sản quốc tế, trong đó có nhà máy lọc dầu Burgas tại Bulgaria cho hãng kinh doanh năng lượng Gunvor có trụ sở ở Thụy Sĩ. Thương vụ này vẫn đang chờ sự chấp thuận của Mỹ. Lukoil công bố ý định rút khỏi thị trường toàn cầu sau khi Washington áp đặt lệnh trừng phạt mới hồi tháng 10, ngăn các công ty phương Tây xử lý dầu Nga kể từ ngày 21/11.

Nhà máy lọc dầu Burgas của Lukoil, cơ sở lớn nhất ở vùng Balkan, lâu nay là nguồn cung nhiên liệu chủ chốt cho Bulgaria và các nước láng giềng. Các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến tương lai hoạt động của nhà máy và an ninh năng lượng khu vực trở thành vấn đề được đặc biệt quan tâm.

Theo giới quan sát, dự thảo luật phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với các chính phủ châu Âu trong việc tuân thủ lệnh trừng phạt của Washington và giảm dần ảnh hưởng năng lượng của Nga. Bulgaria vốn đã hạn chế xuất khẩu dầu của Lukoil từ đầu năm nay, hiện đang cân nhắc khả năng quốc hữu hóa cơ sở này như một phần trong nỗ lực đó.

Lý do Bulgaria muốn trực tiếp quản lý nhà máy của Lukoil dù tập đoàn Nga có ý định bán cơ sở là vì đảm bảo an ninh năng lượng, cũng như lo ngại việc đổi chủ có thể chỉ mang tính hình thức. Hãng Gunvor, mà Lukoil đang thương lượng bán nhà máy, là một công ty thương mại nhưng được cho là từng có liên hệ với giới tài phiệt Nga trong quá khứ.