Tổng thống Zelensky: Đặc nhiệm Ukraine đang phòng thủ hiệu quả ở Pokrovsk

Trong bài phát biểu đêm 5/11 (giờ địa phương), Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định các lực lượng Ukraine vẫn đang chiến đấu và đạt "những kết quả cần thiết" tại thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk, nơi đã bị lực lượng Nga vây hãm trong nhiều ngày, PravdaUkraine đưa tin.

Khói bốc lên từ các tòa nhà ở tiền tuyến Ukraine do trúng hỏa lực Nga. Ảnh: GettyImages

Theo ông Zelensky, các thành viên thuộc Trung tâm tác chiến đặc biệt Alpha của SBU đã được huy động đến Pokrovsk phòng thủ. "Họ đang gây thiệt hại cho đối phương một cách có hệ thống và rất hiệu quả ngay trong thành phố Pokrovsk", ông Zelensky quả quyết.

Tổng thống Ukraine không công bố số liệu về giao tranh ở Pokrovsk. Tuyên bố được ông Zelensky đưa ra trong bối cảnh lực lượng Nga đã bao vây Pokrovsk nhờ ưu thế hỏa lực vượt trội và tập kích dữ dội các mục tiêu bên trong thành phố bằng bom lượn, máy bay không người lái (UAV) và pháo.

Số liệu của quân đội Nga cho thấy, khoảng 5.500 binh sĩ Ukraine đang mắc kẹt bên trong Pokrovsk. Từ tuần trước, Nga đã nhiều lần kêu gọi binh sĩ Ukraine cố thủ tại Pokrovsk đầu hàng để giữ tính mạng.

Khác với tuyên bố của ông Zelensky, giới chuyên gia Ukraine và nước ngoài bày tỏ bi quan về tình hình ở Pokrovsk. Deep State, nhóm phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, thừa nhận "diễn biến ở Pokrovsk đang cận kề thảm họa và liên tục xấu đi, gây ra nguy cơ không thể cứu vãn tình hình".

Bản đồ cục diện mặt trận Pokrovsk - Mirnograd do Deep State công bố ngày 2/11, trong đó, phần màu đỏ là khu vực mà Nga đã giành kiểm soát.

Mới đây, Ukraine đã điều động thêm nguồn lực đến Pokrovsk, nhưng chưa thể đảo ngược tình thế. Tuần trước, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã cố gắng sử dụng trực thăng Black Hawk nhằm khôi phục các tuyến tiếp tế ở Pokrovsk, nhưng Nga sau đó công bố video ghi lại cảnh các binh sĩ Ukraine đổ bộ bằng trực thăng đã bị UAV Nga săn lùng.

Số phận Pokrovsk gắn liền với khả năng phòng thủ Donetsk của Ukraine. Thành phố này là giao điểm giữa nhiều tuyến đường sắt và đường bộ quan trọng, được đánh giá là trung tâm hậu cần-phòng thủ quan trọng nhất mà Kiev nắm giữ trên mặt trận Đông Nam.

Nếu Pokrovsk thất thủ, đây sẽ là lãnh thổ quan trọng nhất của Ukraine rơi vào tay Nga kể từ sau khi Moscow kiểm soát thành phố Avdeevka hồi năm ngoái.