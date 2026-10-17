Bộ trưởng Quốc phòng Italia nói ông Trump 'mắc sai lầm lớn'

Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto. Ảnh: BBC

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin BBC, ông Crosetto cảnh báo bất kỳ động thái nào như vậy của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đều “hoàn toàn vô nghĩa” và có nguy cơ khiến chiến dịch quân sự toàn diện của Nga kéo dài hơn, thay vì góp phần mang lại hòa bình.

Các quan chức Mỹ cho biết ông Trump không yêu cầu làm chậm tốc độ kết nối internet do Mỹ cung cấp cho Ukraine, trong bối cảnh dịch vụ này đóng vai trò thiết yếu đối với nỗ lực chiến đấu của Kiev. Ông Trump cũng phủ nhận việc Mỹ ngừng chia sẻ với Ukraine các cảnh báo sớm về những cuộc tấn công đường không sắp xảy ra của Nga.

Theo BBC, những phát biểu của ông Crosetto tiếp tục cho thấy Italia ngày càng công khai chỉ trích Mỹ.

Đầu tuần này, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni gọi thỏa thuận mua dầu diesel từ Nga của ông Trump là “một lựa chọn đầy rủi ro”, đồng thời cảnh báo động thái này sẽ “mang lại tính chính danh cho Nga” trong khi Moscow tiếp tục ném bom các thành phố ở Ukraine.

Bà Meloni, người từng được xem là một trong những nhà lãnh đạo thân cận nhất với Tổng thống Mỹ, cho biết động thái trên đi ngược lại những nỗ lực đưa ông Putin trở lại bàn đàm phán.

“Hòa bình sẽ đến khi ông Putin tin rằng cuộc xung đột đã rơi vào thế bế tắc và ông ấy không thể tiến xa hơn nữa”, Bộ trưởng Quốc phòng Italia nói. Ông Crosetto là một trong những người đồng sáng lập đảng Anh em Italia theo đường lối cực hữu của bà Meloni. Đảng này lãnh đạo liên minh cánh hữu tại Italia từ năm 2022, không lâu sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine.

Bất chấp sự hoài nghi của đông đảo công chúng, chính phủ của bà Meloni vẫn là đồng minh mạnh mẽ của Ukraine ngay từ đầu cuộc xung đột, cung cấp cả viện trợ quân sự lẫn nhân đạo. Các thông tin cụ thể về những chuyến hàng viện trợ này luôn được giữ bí mật.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC, Bộ trưởng Quốc phòng Italia cam kết nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine “chừng nào chính phủ hiện tại còn tại nhiệm”. Tuy nhiên, ông cảnh báo việc thuyết phục Quốc hội Italia thông qua các đợt viện trợ tiếp theo sẽ trở nên “khó khăn hơn” khi cuộc bầu cử đến gần.