Truy tìm người đàn ông lái ô tô đổ rác bên đường có biển cấm

Ngày 17/10, lãnh đạo UBND phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, cho biết, đã giao lực lượng công an kiểm tra, xác minh và truy tìm người đàn ông lái ô tô chở rác đổ ven đường 72m để xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo địa phương, khu vực xảy ra sự việc đã được cắm biển cấm đổ rác và thường xuyên kiểm tra. Tuy nhiên, tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định vẫn tái diễn.

Hình ảnh người đàn ông đưa rác từ ô tô xuống vứt ở đường 72m, phường Vinh Hưng, Nghệ An

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển ô tô màu đen dừng bên đường 72m, đoạn qua xã Hưng Đông cũ, nay thuộc phường Vinh Hưng, rồi mang rác từ trên xe xuống đổ ven đường trước khi rời đi.

Hình ảnh này khiến nhiều người bức xúc. Không ít ý kiến cho rằng hành vi đổ rác bừa bãi, bất chấp biển cấm, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

Đường 72m, còn gọi là đại lộ Vinh - Cửa Lò, là tuyến giao thông quan trọng của tỉnh Nghệ An. Chính quyền địa phương đang tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định.