Phát hiện thêm 33 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng sau 3 ngày tìm kiếm

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 17/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM).

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM phát hiện thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêngtrong ngày 17/10. Ảnh: BTL TP

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 650 m3 đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Nỗ lực tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đem đến kết quả khi phát hiện thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật kèm theo.

Sau 3 ngày tìm kiếm ở đợt 2, 33 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTL TP

Như vậy, kể từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 764 hài cốt liệt sĩ (318 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 731 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 08 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Đặc biệt sau 3 ngày triển khai sau khi tiến hành Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tìm được tại Công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng đã quy tập thêm được 33 bộ hài cốt liệt sĩ.

Các chiến sĩ cẩn trọng bóc từng lớp đất tìm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTL TP

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiến dịch 500 ngày đêm tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Đợt 1 từ 23/6-14/10, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Đợt 2 triển khai từ 15/10, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B quy tập được 33 bộ hài cốt liệt sĩ (có 11 bộ có di vật kèm theo).