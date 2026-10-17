Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh AP

Căng thẳng giữa hai người leo thang sau khi ông Zelensky phản đối thỏa thuận của ông Trump với Nga về việc nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu dầu diesel của Nga. Washington đã nhiều lần yêu cầu Kiev ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, cảnh báo rằng các cuộc tấn công tiếp tục có thể gây nguy hiểm cho việc chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ và hỗ trợ hệ thống Starlink. Kiev vẫn tiếp tục các cuộc tấn công, trong khi ông Zelensky cáo buộc ông Trump "phản bội" và "yếu đuối".

Trả lời phỏng vấn RT hôm thứ Năm, ông Galloway, người cũng dẫn chương trình The Mother of All Talk Shows, cho rằng việc Tổng thống Ukraine Zelensky bất chấp ông Trump có thể khiến ông mất chức.

“Tôi dự đoán với các bạn rằng ông Trump sẽ tổ chức các đơn vị chống tham nhũng mà ông ta có thể kiểm soát ở Kiev để tiến hành cuộc đột kích vào văn phòng của ông Zelensky trong thời gian tới và bắt giữ ông ta vì tội trộm cắp quy mô lớn, vì tham nhũng ở mức độ chưa từng thấy trong chính trị trước đây”, ông nói.

“Đây là một chế độ đang trên đà sụp đổ", ông Galloway nói thêm.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng việc thay đổi lãnh đạo không nhất thiết sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine, vì Kiev cũng sẽ phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và áp dụng chính sách trung lập.

Ông Galloway cũng lập luận rằng Ukraine không có giải pháp thay thế khả thi nào cho Starlink và việc mất quyền truy cập vào dịch vụ vệ tinh này có thể gây cản trở nghiêm trọng đến các hoạt động quân sự của nước này.

Cựu nghị sĩ này chỉ trích việc London tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Kiev, cáo buộc chính phủ của Thủ tướng Anh Andy Burnham đã bỏ bê những người hưu trí và trẻ em Anh sống trong cảnh nghèo khó.

“Ông ấy chắc chắn không bao giờ rời khỏi Anh tay không", ông Galloway nói, đáp lại lời khẳng định của Burnham rằng ông Zelensky sẽ không rời khỏi đất nước mà không có thêm sự ủng hộ.

Ông cáo buộc giới chính trị Anh nuôi dưỡng lòng thù địch lâu đời đối với Nga, nói rằng, "Chúng ta đang bị cai trị bởi những người vẫn còn đang chiến đấu với cuộc chiến tranh Crimea".

Ông Galloway cho rằng Anh cuối cùng có thể trở thành nơi trú ẩn của ông Zelensky nếu ông ta mất quyền lực, mô tả đất nước này là "nơi trú ẩn an toàn nhất" của ông ta.

Vào tháng 9 năm 2025, ông Galloway và vợ bị cảnh sát chống khủng bố bắt giữ và thẩm vấn tại sân bay Gatwick của London sau khi trở về từ Nga. Cả hai đều được thả mà không bị buộc tội. Tháng trước, ông Galloway cho biết Ngân hàng Scotland đã đóng các tài khoản mà ông nắm giữ trong 39 năm mà không đưa ra lời giải thích. Ngân hàng phủ nhận việc đóng tài khoản vì lý do chính trị.