Phó tổng thống Mỹ: Ông Netanyahu đã mắc một số sai lầm

"Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang điều hành đất nước là đối tác rất thân thiết của Mỹ. Hai nước có những lợi ích hoàn toàn đồng nhất, nhưng cũng có lúc các lợi ích với mỗi bên lại khác biệt", Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói trong cuộc phỏng vấn được CBS công bố hôm 10/6.

Ông Vance mô tả Thủ tướng Netanyahu là "lãnh đạo luôn quyết liệt bảo vệ lợi ích của đất nước", nhưng thêm rằng Tổng thống Donald Trump cũng có quan điểm rất rõ ràng về những điều tốt nhất cho nước Mỹ.

"Điều đó nghĩa là chúng tôi đôi khi có chung quan điểm, nhưng cũng có lúc không như vậy. Trong những trường hợp có sự khác biệt, thật không may cho Israel là giới chức Mỹ phải chọn đứng về phía người dân của mình", ông cho hay.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance tại căn cứ Andrews, Maryland, ngày 28/5. Ảnh: AP

"Chắc chắn ông ấy đã mắc một số sai lầm", Phó tổng thống Vance nói khi được hỏi liệu Thủ tướng Netanyahu có phạm sai lầm trong mối quan hệ với Mỹ xoay quanh vấn đề Iran hay không, nhưng từ chối nêu chi tiết.

Tuy nhiên, Phó tổng thống Mỹ vẫn khẳng định Thủ tướng Netanyahu cũng như Israel là "đối tác tốt", nhấn mạnh hai bên sẽ tiếp tục duy trì hợp tác. "Khi xuất hiện khác biệt về lợi ích, Mỹ sẽ theo đuổi điều tốt nhất cho đất nước. Đó là cách mọi việc sẽ diễn ra", ông nói.

Giới chức Israel chưa bình luận về thông tin.

Tổng thống Trump hôm 7/6 nói rằng quyền quyết định chiến sự với Iran thuộc về Mỹ, chứ không phải Thủ tướng Israel. Trong trường hợp Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình, ông Trump cho rằng lãnh đạo Israel sẽ không có phương án nào khác ngoài "chấp nhận thực tế mới".

Tổng thống Mỹ còn xác nhận đã nổi cáu và dùng những lời lẽ căng thẳng vì khó chịu với Thủ tướng Netanyahu trong cuộc điện đàm gần đây.