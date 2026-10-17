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Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sỹ

Sự kiện: Thời sự

Chiều 17/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ Guy Parmelin đang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin

Toàn cảnh cuộc hội kiến

Toàn cảnh cuộc hội kiến

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sỹ - 3

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sỹ - 4

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sỹ - 5

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sỹ - 6

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày...

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Theo Lại Hoa/VOV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/10/2026 17:54 PM (GMT+7)
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