Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sỹ
Chiều 17/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ Guy Parmelin đang thăm chính thức Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin
Toàn cảnh cuộc hội kiến
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày...
Theo Lại Hoa/VOV ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/10/2026 17:54 PM (GMT+7)