Ông Trump chỉ trích Thủ tướng Italy quay lưng với Mỹ rồi “muốn làm bạn trở lại”

Những phát biểu này được ông Trump đưa ra ngày 20/6, trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt trong quan hệ giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Thủ tướng Meloni sau Hội nghị Thượng đỉnh G7 trong tuần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni (ở giữa). Ảnh: AP

Trước đó, ông Trump nói với một cơ quan báo chí Italy rằng bà Meloni đã “nài nỉ” được chụp ảnh cùng ông tại hội nghị G7, khiến Thủ tướng Italy và giới ngoại giao nước này phản ứng mạnh mẽ.

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 20/6, ông Trump viết: “Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã nhiều lần đề nghị được chụp ảnh cùng tôi tại Hội nghị G7 ở Pháp. Tỷ lệ ủng hộ bà ấy tại Italy không tốt, có thể bởi vì bà ấy đã từ chối đứng về phía Mỹ - một đất nước thực sự yêu mến và bảo vệ Italy - trong việc ngăn chặn Iran sở hữu hoặc phát triển vũ khí hạt nhân (mặc dù NATO cũng đã làm điều tương tự)".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng chỉ trích quyết định của Italy liên quan đến việc hỗ trợ các hoạt động quân sự của Washington: “Bà ấy thậm chí còn không cho phép chúng tôi sử dụng các đường băng hoặc sân bay của Italy, gây ra những bất tiện lớn về mặt hậu cần. Điều này diễn ra bất chấp việc Mỹ đóng góp hàng trăm tỷ USD mỗi năm để bảo vệ Italy và các đồng minh NATO khác”.

Ông Trump thậm chí còn tuyên bố: “Giờ đây, sau khi Mỹ đánh bại Iran về mặt quân sự, bà ấy lại muốn làm bạn trở lại nhằm cải thiện các chỉ số ủng hộ của mình. Không, cảm ơn!!!”.

Trước đó, Thủ tướng Meloni đã lên tiếng phản bác chuyện ông Trump nói với một cơ quan báo chí Italy rằng bà đã “nài nỉ” được chụp ảnh cùng ông tại hội nghị G7. Trong video đăng tải trên mạng xã hội X, bà Meloni nói: “Tôi không hiểu tại sao Tổng thống Mỹ lại cư xử như vậy với các đồng minh của mình, và đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra”.

Bà Meloni phát biểu thêm: “Thật đáng tiếc là ông ấy không có cùng quyết tâm đó với kẻ thù của phương Tây, với kẻ thù của Mỹ, với các nhà lãnh đạo mà ông ấy dường như dễ dãi hơn nhiều… Nhưng các bạn phải nhớ một điều: Italy và tôi không bao giờ cầu xin”.