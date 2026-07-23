Bloomberg: Ông Putin đột ngột thay đổi lập trường về Ukraine

Ảnh: Kremlin.ru.

Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cho biết, Moscow dự định giữ lại các vùng lãnh thổ đã chiếm được làm vùng đệm.

Theo hãng tin này, ông Putin đã sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ sau cuộc đàm phán Alaska, nhưng "coi những tuyên bố ngày càng đối đầu từ phía Mỹ là bằng chứng cho thấy các thỏa thuận không chính thức đạt được với Trump tại hội nghị thượng đỉnh Alaska đã đổ vỡ".

Các nhà báo thân cận với Điện Kremlin cho biết tâm trạng của ông Putin đã thay đổi đột ngột. Theo họ, ông nhận ra rằng cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Alaska đã thất bại.

Do đó, nhà lãnh đạo Điện Kremlin dự định chiếm hoàn toàn vùng Donetsk và giữ lại các khu vực đã chiếm đóng ở vùng Sumy và Kharkov.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin của Nga, tại Alaska, ông Putin và ông Trump không chỉ nhất trí về việc Ukraine nhượng lại Donbass mà còn về việc Nga trả lại các khu vực đã chiếm đóng ở vùng Sumy và Kharkov.

Theo hai nguồn tin, Nga chỉ sẵn sàng quay lại đàm phán sau khi chiếm được vùng Donetsk, nhưng sẽ không nhượng bộ bất kỳ vùng lãnh thổ nào khác đã chiếm được.

Theo các báo cáo truyền thông, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo với ông Putin rằng điều này có thể thực hiện được vào cuối năm nay, nhưng nhiều người trong quân đội Nga nghi ngờ tính khả thi của kịch bản này và tin rằng họ sẽ chiếm được Donbass trước năm 2027.

Tuy nhiên, sau khi thông tin được công bố, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng Moscow coi các đề xuất của Mỹ đưa ra tại Anchorage là hợp lệ, vì Washington chưa chính thức bác bỏ chúng.

"Chúng tôi cho rằng Mỹ vẫn chưa phản hồi bằng cách bác bỏ các đề xuất mà chúng tôi đưa ra ở Anchorage" - vị bộ trưởng cho biết tại một cuộc họp báo.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng không có thỏa thuận nào đạt được tại cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ và Nga ở Anchorage. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định điều này là không đúng sự thật.