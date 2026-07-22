Nga vô tình lộ bí mật quân sự: Mi-8 được hô biến thành "quái vật điện tử" diệt "sát thủ trên không" Ukraine

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Theo trang quân sự Militarnyi, những hình ảnh mới xuất hiện trên một kênh Telegram thân Nga đã hé lộ một phiên bản Mi-8 được trang bị hệ thống tác chiến điện tử (EW) chưa từng được công bố trước đây.

Các chuyên gia nhận định Nga đã biến một trong những mẫu trực thăng phổ biến nhất của mình thành một "trạm gây nhiễu bay", có nhiệm vụ vô hiệu hóa tín hiệu định vị vệ tinh mà các UAV tấn công tầm xa của Ukraine sử dụng để tập kích các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

Mi-8 mang dàn ăng-ten lạ

Qua phân tích hình ảnh, Militarnyi xác định chiếc Mi-8 được lắp nhiều ăng-ten dạng tấm phẳng bố trí dọc thân máy bay ở các góc khác nhau.

Các ăng-ten này bao phủ khoảng 180 độ, và nhiều khả năng phía đối diện của trực thăng cũng được lắp một cụm tương tự để tạo vùng phủ sóng 360 độ.

Điểm đáng chú ý là mỗi tấm ăng-ten chỉ nối với hai dây cáp, cho thấy hệ thống có thể hoạt động đồng thời trên hai kênh tần số thay vì chỉ gây nhiễu một dải tần đơn lẻ.

Không nhằm vào UAV điều khiển bằng sóng vô tuyến

Theo Militarnyi, hệ thống này dường như không được thiết kế để đối phó các UAV điều khiển bằng sóng vô tuyến hoạt động gần tiền tuyến.

Loại UAV này thường liên tục thay đổi tần số liên lạc để tránh bị gây nhiễu, đòi hỏi thiết bị tác chiến điện tử phải bao phủ rất nhiều dải tần khác nhau.

Trong khi đó, hệ thống hai kênh trên Mi-8 phù hợp hơn với nhiệm vụ gây nhiễu tín hiệu định vị vệ tinh có tần số cố định, vốn được sử dụng trên các UAV cảm tử tầm xa của Ukraine.

Đây cũng là loại UAV mà Kiev thường xuyên sử dụng để tập kích các kho nhiên liệu, sân bay quân sự và cơ sở công nghiệp quốc phòng nằm cách chiến tuyến hàng trăm kilomet.

Có thể gây nhiễu nhiều băng tần vệ tinh cùng lúc

Các chuyên gia đưa ra hai khả năng về cấu hình kỹ thuật của hệ thống.

Theo giả thuyết thứ nhất, hai dây cáp kết nối với mỗi ăng-ten tương ứng với hai hướng phân cực tín hiệu khác nhau, giúp tăng hiệu quả gây nhiễu bất kể hướng đặt ăng-ten trên UAV.

Khả năng thứ hai là hệ thống được thiết kế để gây nhiễu đồng thời nhiều băng tần định vị vệ tinh.

Cụ thể, một kênh có thể nhắm vào dải tần L1 (khoảng 1,5-1,6 GHz), trong khi kênh còn lại gây nhiễu các dải L2 và L5 (khoảng 1,2 GHz).

Nếu đúng như vậy, Mi-8 có thể làm suy giảm đáng kể khả năng định vị của những UAV sử dụng bộ thu tín hiệu đa băng tần.

Vì sao Nga dùng trực thăng thay vì trạm mặt đất?

Trên thực tế, phần lớn UAV tầm xa của Ukraine không chỉ dựa vào GPS hoặc GLONASS.

Chúng còn được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính (INS), cho phép tiếp tục bay ngay cả khi mất tín hiệu vệ tinh trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, INS chỉ có thể duy trì độ chính xác trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu UAV phải bay xuyên qua vùng gây nhiễu rộng và kéo dài, sai số sẽ ngày càng tích lũy, khiến nó có nguy cơ lệch xa mục tiêu.

Đó được cho là lý do Nga lựa chọn nền tảng trực thăng thay vì các trạm gây nhiễu cố định.

Nhờ khả năng cơ động cao, Mi-8 có thể nhanh chóng triển khai đến bất kỳ khu vực nào xuất hiện nguy cơ bị UAV tấn công, tạo ra vùng gây nhiễu đúng nơi cần thiết thay vì chỉ bảo vệ một địa điểm cố định.

Militarnyi cho rằng cách làm này khá giống với mô hình mà Ukraine từng áp dụng khi trang bị thiết bị tác chiến điện tử cho các máy bay hạng nhẹ như Shark để hỗ trợ phòng thủ trước UAV.

Nga tăng tốc sản xuất Mi-8

Thông tin về chiếc Mi-8 cải tiến xuất hiện trong bối cảnh Nga đang mở rộng quy mô sản xuất dòng trực thăng này.

Theo công ty phân tích Dallas Analytics, Nga dự kiến chế tạo 72 trực thăng đa năng Mi-8MTV-1 trong giai đoạn 2026-2027.

Riêng trong năm nay, Nhà máy Trực thăng Kazan được kỳ vọng bàn giao ít nhất 37 chiếc, cao hơn đáng kể so với các dự báo trước đó.

Nếu mẫu Mi-8 tác chiến điện tử mới chứng minh được hiệu quả trên thực địa, số lượng lớn khung thân được sản xuất có thể giúp Nga nhanh chóng chuyển đổi thêm nhiều trực thăng thành các nền tảng tác chiến điện tử trên không, tăng cường khả năng đối phó các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa của Ukraine.