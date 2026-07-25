Tài xế xe tải tông nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long bị đề nghị truy tố

Ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND khu vực 4 (tỉnh Vĩnh Long) đề nghị truy tố Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Kết quả giám định thương tật mới nhất xác định tài xế Trung bị bệnh mất trí sau chấn thương sọ não (mức độ nhẹ), hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 4/9/2024 khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong. Ảnh: Người dân cung cấp

Sáng 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung lái xe tải qua huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) và lấn làn trái để vượt xe bán tải đang dừng. Lúc này, ba nữ sinh đi xe đạp điện chiều ngược lại; một em dừng lại do đường hẹp, nữ sinh 14 tuổi phía sau va vào xe bạn, ngã ra đường và bị xe tải cán tử vong.

Công an huyện Trà Ôn sau đó không khởi tố vụ án vì cho rằng "không có sự việc phạm tội".

Gia đình khiếu nại nhưng VKSND huyện Trà Ôn và VKSND tỉnh Vĩnh Long đều bác đơn. Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, cha nạn nhân) dùng súng bắn Trung trọng thương rồi tự sát.

Kiểm tra hồ sơ, VKSND Tối cao nhận định việc bác khiếu nại thiếu căn cứ, xác định Trung vượt xe không an toàn và có dấu hiệu Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tháng 5/2025, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án, xác định hành vi lấn làn của Trung là nguyên nhân chính. Ba tháng sau, Trung bị khởi tố bị can, cho tại ngoại.

Cuối năm 2025, cơ quan điều tra tạm đình chỉ vụ án và bị can, đưa Trung đi điều trị do có kết luận mắc bệnh tâm thần, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Sau khi gia đình đề nghị giám định lại và có kết luận mới từ Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, vụ án được phục hồi điều tra.

Song song đó, cuối tháng 5/2025, gia đình gửi đơn tố giác sai phạm trong quá trình xử lý vụ tai nạn tại Công an huyện Trà Ôn. Ngày 7/11/2025, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao yêu cầu Công an tỉnh Vĩnh Long cung cấp hồ sơ.

Ngày 26/3, cơ quan này khởi tố vụ án Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội (khoản 2 Điều 369 Bộ luật Hình sự), bắt tạm giam Lê Quốc Việt (nguyên Phó công an huyện, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT huyện Trà Ôn) và Nguyễn Quốc Khanh (nguyên điều tra viên).

Một tháng sau, Phan Thị Trúc Ly (cựu Viện phó VKSND huyện) và Lê Phong Cảnh (cựu kiểm sát viên) bị khởi tố cùng tội danh, cho tại ngoại.

Đến ngày 14/7, nhà chức trách tiếp tục khởi tố, cho tại ngoại đối với Nguyễn Hoàng Văn (cựu Trưởng công an huyện) và Huỳnh Minh Trung (cựu Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn).