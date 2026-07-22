Tướng Mỹ xác nhận F-16 Ukraine lần đầu hạ tiêm kích Nga trên không

Lần đầu tiên một máy bay F-16 do Mỹ sản xuất lập chiến công không đối không trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, đồng thời đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với lực lượng không quân Ukraine.

Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Ukraine. (Ảnh: DB)

Phát biểu trước Ủy ban Phân bổ ngân sách Thượng viện Mỹ, Tướng Dan Caine cho biết, thành tích này phản ánh sự phát triển nhanh chóng của hệ thống phòng không Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo Tướng Caine, năng lực phòng thủ của Ukraine hiện đã được cải thiện trên nhiều lĩnh vực, từ các hệ thống tên lửa phòng không mặt đất cho đến lực lượng máy bay chiến đấu làm nhiệm vụ tuần tra trên không.

Ông đặc biệt nhấn mạnh việc F-16 bắn hạ máy bay Nga là minh chứng rõ ràng nhất cho bước tiến này. "Tôi xin lưu ý rằng gần đây chúng ta đã ghi nhận vụ bắn hạ máy bay đối phương đầu tiên trên không, khi một chiếc F-16 của Ukraine bắn rơi một máy bay chiến đấu của Nga", ông Caine nói.

Sự kiện mà tướng Mỹ đề cập diễn ra vào ngày 8/7, Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một tiêm kích Su-35 của Nga.

Su-35 là máy bay chiến đấu thế hệ 4 ++ hai động cơ và được xem là một trong những dòng tiêm kích hiện đại nhất của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.

Trong thông báo khi đó, Không quân Ukraine không tiết lộ loại vũ khí hay máy bay đã thực hiện vụ bắn hạ, chỉ cho biết lực lượng nước này đã "bắn hạ thêm một tên máy bay thuộc không quân Nga".

Bình luận viên quân sự người Nga Oleksii Zemtsov cũng xác nhận việc mất chiếc Su-35, đồng thời cho biết phi công đã kịp thoát hiểm và trở về khu vực do Nga kiểm soát.

Ngay sau vụ việc, nhiều nguồn tin cho rằng chiếc Su-35 bị bắn hạ bởi một tiêm kích F-16 của Ukraine. Cả Kiev lẫn Moscow khi đó đều không xác nhận thông tin này, khiến đây chỉ được xem là suy đoán.

Phát biểu của Tướng Dan Caine được đánh giá là lần đầu tiên một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ chính thức xác nhận F-16 là máy bay thực hiện vụ bắn hạ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đây là chiến công không đối không đầu tiên được xác nhận của F-16 trong biên chế Không quân Ukraine.

Kiev đã mất gần 2 năm vận động các nước phương Tây chuyển giao dòng tiêm kích này trước khi những chiếc đầu tiên, do Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy viện trợ, được bàn giao vào tháng 8/2024.

Những chiếc F-16 dần thay thế các máy bay MiG-29 và Su-27 từ thời Liên Xô, đang ngày càng bộc lộ hạn chế trước các hệ thống phòng không và tên lửa hiện đại.

Su-35 từ lâu được xem là một trong những tiêm kích mạnh nhất của Nga và được thiết kế chuyên cho nhiệm vụ giành ưu thế trên không, nhưng dòng máy bay này cũng đã chịu không ít tổn thất trong cuộc chiến.

Theo các dữ liệu nguồn mở, đến giữa năm 2025 đã có ít nhất 8 chiếc Su-35 được xác nhận bị mất. Nguyên nhân bao gồm việc bị tên lửa Patriot của Ukraine bắn hạ gần Bryansk vào năm 2023 và ít nhất 1 trường hợp bị hệ thống phòng không S-300 của chính Nga bắn nhầm gần Tokmak. Tập đoàn quốc phòng nhà nước Rostec vẫn khẳng định Su-35 là loại tiêm kích lập nhiều chiến công không chiến nhất của Nga.

Theo Tướng Dan Caine, vụ bắn hạ Su-35 chỉ là một phần trong quá trình Ukraine xây dựng hệ thống phòng thủ nhiều lớp. Đây là mô hình kết hợp nhiều thành phần như tên lửa phòng không tầm ngắn, tầm xa, máy bay chiến đấu, radar và các hệ thống tác chiến điện tử nhằm tạo ra nhiều lớp đánh chặn liên tiếp. Nếu một lớp phòng thủ không thể loại bỏ mục tiêu, lớp tiếp theo sẽ tiếp tục xử lý.

Ukraine đã phát triển mô hình này trong quá trình đối phó với các đợt tấn công gần như mỗi đêm bằng máy bay không người lái Shahed, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Nga nhằm vào các thành phố và hạ tầng năng lượng.

Theo ông Caine, những kinh nghiệm mà Ukraine tích lũy được hiện cũng mang lại giá trị cho Mỹ, đặc biệt sau khi lực lượng Mỹ và Israel phải đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái kiểu Shahed trong xung đột với Iran.