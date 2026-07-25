Bão số 2 Noul đạt cường độ cực đại cấp 12, giật cấp 15, vẫn di chuyển rất nhanh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 2 Noul chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 2 Noul lúc 14h ngày 25/7/2026. Nguồn: NCHMF

Cụ thể, đến 13h ngày 25/7, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Nguồn: NCHMF

Do ảnh hưởng của bão số 2 Noul, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 6-8m. Biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.