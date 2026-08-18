Xe khách 19 chỗ 'nhồi' 67 người, dự kiến phạt 124,5 triệu đồng

Ngày 18/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, khoảng 12h15 ngày 16/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km 123+300 Quốc lộ 32, thuộc địa bàn xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, Tổ 1, Cụm 5, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô khách biển số 99F-006.50 của nhà xe Đại Thu, thuộc Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Đại Thu, có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Xe khách chở quá số người quy định. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là anh Lương Văn T (SN 1992, trú tại xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai). Trên xe lúc này có 67 người, trong khi phương tiện chỉ được phép chở 19 người, tức chở quá 48 người.

Ngoài ra, xe khách còn vi phạm quy định về vận chuyển hành khách theo tuyến cố định nhưng không có lệnh vận chuyển theo quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính. Với các hành vi trên, mức phạt dự kiến đối với lái xe là 25,5 triệu đồng. Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Đại Thu, chủ phương tiện, dự kiến bị phạt 99 triệu đồng. Tổng mức phạt dự kiến là 124,5 triệu đồng.

Để bảo đảm an toàn cho hành khách, Tổ công tác yêu cầu nhà xe bố trí thêm 2 xe khách của công ty để sang khách, bảo đảm hành khách tiếp tục hành trình an toàn, đúng quy định.