Mỹ cảnh báo đồng minh Israel sau khi đạt thỏa thuận với Iran

Tại họp báo ở Nhà Trắng ngày 18/6 (giờ địa phương), khi đề cập đến thông tin cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không hài lòng với Bản ghi nhớ Islamabad giữa Mỹ và Iran, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết chưa trực tiếp nghe những nhận xét như vậy từ nhà lãnh đạo Israel, Reuters đưa tin.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: NYTimes

Tuy nhiên, ông Vance cảnh báo các quan chức Israel cần tôn trọng văn kiện trên và dừng công kích Tổng thống Mỹ. "Tổng thống Trump là nguyên thủ quốc gia duy nhất trên toàn thế giới hiện nay có thiện cảm với Israel", ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại vai trò hỗ trợ quân sự của Washington đối với Tel Aviv, cho biết 2/3 số vũ khí phòng thủ bảo vệ Israel được sản xuất tại Mỹ và chi trả bằng tiền thuế của người Mỹ. Mỹ hiện viện trợ quân sự 4 tỷ USD mỗi năm cho Israel và hai bên đang đàm phán một thỏa thuận mới.

"Theo tôi, vấn đề mà Israel cần lưu tâm không phải là Tổng thống Donald Trump. Bất kỳ ai ở Israel nghĩ rằng vấn đề lớn nhất của họ là Tổng thống Mỹ thì cần nhìn nhận lại thực tế mà đất nước họ đang đối mặt", ông Vance nhấn mạnh.

Reuters cho biết những phát biểu của ông Vance là chỉ dấu phản ánh căng thẳng đang gia tăng giữa Washington và Tel Aviv. Theo các quan chức Israel giấu tên, một loạt quan chức nước này cho rằng Bản ghi nhớ Islamabad chưa xử lý được các mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo New York Times, ông Vance cũng chỉ trích Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich vì phản đối thỏa thuận Mỹ-Iran.

"Các ông có đề xuất gì? Đất nước các ông chỉ có 9 triệu dân. Không thể giải quyết mọi vấn đề an ninh quốc gia chỉ bằng cách tiêu diệt đối phương", ông Vance nói.

Israel chưa bình luận công khai về tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ. Tel Aviv không tham gia đàm phán trực tiếp với Iran, nhưng Bản ghi nhớ Islamabad do Mỹ-Iran ký kết ngày 18/6 có nội dung yêu cầu Tel Aviv và lực lượng Hezbollah ở Lebanon chấm dứt giao tranh.

Cũng trong ngày 18/6, Israel đã công bố bản đồ khu vực kiểm soát quân sự tại miền Nam Lebanon với ranh giới mơ hồ và để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc tấn công ra bên ngoài khu vực đó, động thái được cho là thách thức các điều khoản của Bản ghi nhớ Islamabad.